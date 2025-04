Senado aprueba medidas en áreas de salud mental, educación, justicia y desarrollo económico

Este jueves, en Sesión Ordinaria, se aprobó un amplio paquete de medidas dirigidas a fortalecer la salud mental estudiantil, derechos en educación, agilizar procesos gubernamentales en área de permisos, justicia y desarrollo económico.

Entre las medidas, fue aprobado el Proyecto del Senado 90, que tiene como propósito crear la “Ley para el Rescate de una Generación”. Esta iniciativa crea el Programa de Ayuda al Estudiante adscrito al Departamento de Educación, para proveer servicios integrales de apoyo en salud mental, incluyendo terapia psicológica y psiquiátrica, mentoría, consejería y orientación.

“El informe sobre el Proyecto del Senado 90 recogió la posición del Departamento de Educación, del Departamento de Salud, de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico y del Instituto de Desarrollo de la Juventud. Todas y cada una de esas organizaciones y agencias hicieron sus recomendaciones en síntesis, la mayoría de ellas fueron recogidas, y precisamente derrotan el planteamiento que hace la compañera del Partido Independentista. El informe tiene todos los datos, todas las preocupaciones y recomendaciones que hicieron esas agencias y esas organizaciones, y atiende de manera correcta un tema que requería acción”, expresó Thomas Rivera Schatz.

Igualmente, la senadora de mayoría, Roxanna Soto Aguilú, se expresó a favor de la medida.“El proyecto más allá de loable, realmente lo que atiende o acota de inmediato es el problema que existe o se identifica luego de pasada la pandemia y cómo en los planteles escolares de Puerto Rico se puede atender el asunto de salud mental”, indicó.

A la vez, se le dio paso al Proyecto del Senado 2 en conjunto con la senadora de mayoría, Migdalia Padilla Alvelo y la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, que enmienda la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, para establecer de manera clara y precisa los derechos de los padres, tutores o encargados de menores de edad en relación con la educación de sus hijos. Esta medida reconoce como derecho fundamental la libertad de los padres de dirigir la crianza, educación y cuidado de sus hijos, incluso cuando se encuentren bajo el cuidado del Departamento de Educación.

También, se aprobó el Proyecto del Senado 81 para enmendar la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”. Esta legislación establece que, si una agencia gubernamental o municipio no emite sus recomendaciones dentro del término de 15, 30 o 45 días (según la naturaleza del proyecto), se entenderá que no tiene objeciones ni recomendaciones. Además, dispone que dichas recomendaciones no serán vinculantes y que la determinación final sobre la concesión o denegación de un permiso recae en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), basada en el expediente administrativo.

“Yo creo que nosotros tenemos toda la capacidad de proteger el ambiente mientras promovemos el desarrollo económico… Estamos buscando que las agencias cumplan con la función para la que son llamadas. En este caso, tenemos diferentes agencias que inciden sobre la permisología y queremos que hagan las cosas cuando las tienen que hacer…Lo que está diciendo es que la agencia tiene que cumplir dentro del término establecido. El proyecto habla incluso de una prórroga que se puede pedir... El proyecto defiende lo que se tiene que defender”, expresó el senador de mayoría Ángel Toledo López.

Por otro lado, se aprobó el Proyecto del Senado 432 en conjunto con la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), que enmienda la “Ley de la Judicatura de Puerto Rico”, para requerir que todos los jueces y juezas del Tribunal General de Justicia tomen, al menos dos veces al año, adiestramientos sobre violencia doméstica. Esto, para asegurar que la Rama Judicial atienda con la sensibilidad y el conocimiento requerido, los casos relacionados a violencia de género. Los adiestramientos serán ofrecidos por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, en colaboración con la Oficina de Administración de los Tribunales, como parte del sistema de educación judicial compulsoria.

Igualmente, con la coautoría de la delegación del PNP, se le dio paso al Proyecto del Senado 385 que reconoce el derecho de estudiantes a participar en programas cívico-militares dentro del sistema escolar. La pieza legislativa promueve la disciplina, el civismo y el respeto a la diversidad dentro del entorno educativo.

A la vez, el Senado dio paso al Proyecto del Senado 449 de administración presentado en conjunto con la delegación del PNP, para enmendar la “Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”. El propósito es corregir vacíos administrativos respecto a la duración del cargo, estableciendo que el nombramiento de una nueva Procuradora, en caso de una vacante permanente, será por un nuevo término de 10 años y no para completar el tiempo restante de su antecesora. Esta modificación busca brindar estabilidad a la Oficina y asegurar la continuidad en la implementación de proyectos e iniciativas en defensa de los derechos de las mujeres y la equidad de género.

Además, fue aprobado el Proyecto del Senado 6 que tiene como coautoras a las senadoras Padilla Alvelo y Rodríguez Veve, para crear la “Ley de Reconocimiento Universal de Licencias Ocupacionales y Profesionales” La medida tiene como propósito facilitar la movilidad laboral y el desarrollo económico permitiendo que profesionales con licencias válidas en otras jurisdicciones de EE. UU. puedan ejercer en Puerto Rico, reduciendo barreras burocráticas. La medida establece licencias provisionales válidas por 30 días mientras se completa el proceso formal y reconoce licencias de otras jurisdicciones si cumplen con estándares similares.

Igualmente, recibió aprobación el Proyecto del Senado 34 con la coautoría de Rodríguez Veve para adoptar la “Ley del Programa de Rehabilitación de Comunidades Terapéuticas. La medida busca crear un modelo de rehabilitación para confinados con problemas de adicción, bajo la supervisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación. A su vez reduciría la reincidencia delictiva y ofrecer una alternativa de tratamiento con enfoque comunitario.

Además, con la coautoría de Rodríguez Veve, el Proyecto del Senado 10 para añadir la Sección 4030.29 a la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, a los fines de eximir del pago del impuesto sobre ventas y uso a todos los artículos adquiridos por personas confinadas en las comisarías de las instituciones correccionales.

De igual forma, fue avalado el Proyecto del Senado 66, que sustituye el Artículo 23.06 de la Ley de Vehículos y Tránsito para flexibilizar los planes de pago por multas. La pieza legislativa establece términos más accesibles para ciudadanos que necesiten ponerse al día con sus deudas de tránsito. A la vez, se aprobó el Proyecto del Senado 91 con la coautoría de Rodríguez Veve para enmendar las leyes 85-2017 y 85-2018. El proyecto persigue ampliar la definición de cyberbullying. La medida fortalece la protección de estudiantes ante el acoso digital en las escuelas.

También, el Proyecto del Senado 93 con la coautoría de Rodríguez Veve, que busca la renovación de exenciones contributivas a hospitales. El proyecto permite renovar por 10 años las exenciones contributivas a unidades hospitalarias. Por lo tanto, apoya la estabilidad financiera de los hospitales y fomenta su operación continua.

A su vez, fue aprobado el Proyecto del Senado 29, para enmendar la “Carta de Derechos de las Personas Viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas en Puerto Rico” a los fines de sustituir conceptos que pueden ser estigmatizantes; incluir en la Ley definiciones de conceptos relevantes; clarificar el lenguaje de algunas disposiciones sobre los derechos de las personas con diagnóstico positivo a VIH y aclarar responsabilidades del Departamento de Salud.

De igual forma, el Alto Cuerpo avaló el Proyecto del Senado 328 para declarar el Maratón del Arrecosta’o como evento deportivo de interés público y asignar fondos para su celebración en Trujillo Alto. Esta medida fomenta el deporte y promueve el turismo deportivo en el municipio. Igualmente, el Proyecto del Senado 345 para corregir y ampliar definiciones en la Ley para Uniformar el Proceso de Radicación Electrónica de Planillas. El proyecto mejora la eficiencia del sistema contributivo y garantiza un marco normativo claro.