Despiden a la comandante de base de la Fuerza Espacial de EEUU en Groenlandia tras visita de Vance

El vicepresidente JD Vance escucha a la coronel Susan Meyers, durante una sesión informativa en la Base Espacial Pituffik, en Groenlandia, el viernes 28 de marzo de 2025. (Jim Watson/Pool via AP)

WASHINGTON (AP) — La comandante de una base de la Fuerza Espacial de Estados Unidos en Groenlandia ha sido despedida después de enviar un correo electrónico a toda la base que rompía con el mensaje oficial tras la visita del vicepresidente JD Vance al territorio danés que el presidente Donald Trump busca anexar.

En un comunicado emitido el jueves por la noche, la Fuerza Espacial informó que la coronel Susan Meyers fue removida como comandante de la Base Espacial Pituffik en Groenlandia debido a una “pérdida de confianza en su capacidad para liderar”.

“Se espera que los comandantes se adhieran a los más altos estándares de conducta, especialmente en lo que respecta a mantenerse imparciales en el desempeño de sus deberes”, decía el comunicado.

Military.com informó el jueves que Meyers envió el correo electrónico a todo el personal del sitio defendiendo la relación de la base con Dinamarca y Groenlandia tras la visita de Vance hace dos semanas.

Un funcionario de Estados Unidos confirmó el viernes a The Associated Press que Meyers envió el correo electrónico y su contenido mostrando apoyo a Groenlandia y Dinamarca. El funcionario habló bajo condición de anonimato para proporcionar detalles adicionales que no se hicieron públicos.

Groenlandia es un territorio de Dinamarca, que es un aliado de la OTAN de Estados Unidos. Trump quiere anexar el territorio, alegando que es necesario para fines de seguridad nacional, y la visita de Vance a finales de marzo desató una retórica acalorada entre Estados Unidos y Dinamarca, y Trump se negó a descartar el uso de la fuerza militar.

En una publicación en X el jueves por la noche, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, vinculó a la historia de Military.com y señaló que “las acciones para socavar la cadena de mando o subvertir la agenda del presidente Trump no serán toleradas en el Departamento de Defensa”.

El despido de Meyers fue el más reciente de una serie de destituciones de líderes militares de alto rango, incluidas varias líderes femeninas.

El gobierno de Trump ha despedido previamente a la jefa de Operaciones Navales, la almirante Lisa Franchetti, a la comandante de la Guardia Costera, la almirante Linda Fagan, y a la vicealmirante de la Marina, Shoshana Chatfield, la única mujer en el comité militar de la OTAN.

Otras destituciones clave fueron el general CQ Brown Jr., presidente del Estado Mayor Conjunto, y el general Tim Haugh, comandante del Comando Cibernético y director de la Agencia de Seguridad Nacional.