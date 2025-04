Jenniffer González a sus críticos: “Los memes me hacen más fuerte”

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, culminó su mensaje de la gestión realizada en los primeros cien días de gobierno haciendo referencia directa a las burlas que ha recibido en los pasados días donde se han compartido “memes” sobre ella en las redes sociales.

González Colón asegura que este tipo de comentarios, memes y burlas en las redes sociales la fortalecen, “los memes no me hacen daño, los memes y lo que dicen me hacen más fuerte”.

PUBLICIDAD

“Vendrán como siempre cuentistas a criticar, vendrán como siempre los pesimistas a enfrentar, distraer con sus cuentos de fatalidad, sus chismes inventados en las mentes fantasiosas dedicadas a la persecución de fantasmas en vez de dedicarse a construir esfuerzos para el Puerto Rico que queremos. Que sepan que los memes no me hacen daño, los memes y lo que dicen me hace más fuerte, que sepan que nada nos va a detener, que estamos listos para hacer nuestro trabajo con dignidad, con esmero, con amor”, expresó la gobernadora.

González Colón ofreció el jueves un mensaje al país titulado “100 días: Cumpliendo Contigo”, en el que defendió su gestión e informó sobre iniciativas desarrolladas en áreas como energía, desarrollo económico, infraestructura, educación, salud, seguridad, relaciones federales y justicia social.

“Cómo has visto, no habían pasado 48 horas de haber juramentado cuando la oposición ya me ponía notas. Levantaban una vara muy diferente a la que han usado o usan con otros. Pero eso a mí no me sorprende porque siempre he tenido que exponerme a ese rigor. Así tratan de definirnos. Pero Fuera de esas voces, detrás de esa campaña para crear una percepción equivocada… hay 100 días de proyectos, iniciativas y gestiones realizadas que no se puede ocultar. Están ahí, son tangibles y por eso estoy aquí. Por eso he estado comunicándote lo que hemos hecho junto a un gran equipo de hombres y mujeres, profesionales jóvenes y otros experimentados jefes de agencia que están haciendo la diferencia. Hoy quiero rendirle cuentas a ti, al pueblo, de esos primeros cien días que se cumplen mañana y que marcan nuestra ruta.

Yo me debo a un pueblo que confío de forma absoluta en mi plataforma de gobierno y a ellos le voy a cumplir. A los servidores públicos que junto a mi haremos el mejor gobierno de la historia. Cumpliendo contigo.

Nadie va a definir mi gestión, nadie con intereses particulares va a desviarme de lo que tenemos que hacer”, expresó la gobernadora durante el mensaje transmitido desde la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

Afirmó que desde que juramentó al cargo ha impulsado “un gobierno que meta mano, que tenga sentido común y que le resuelva a la gente”, al tiempo que indicó que se han radicado más de 60 proyectos de administración, convirtiéndose en la mandataria con más medidas presentadas desde el 2001.