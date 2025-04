Gobernadora aclara orden para tomar la semana santa libre es voluntaria

Ante la reacción de líderes sindicales sobre la orden del gobierno de otorgar la semana santa libre con cargo a vacaciones a todos los empleados públicos, Jenniffer González Colón, aclaró en entrevista con Metro Puerto Rico que se trata de una medida voluntaria que queda a disposición de cada funcionario.

Según explicó la primera mandataria en Punto X Punto, la medida busca ahorrar fondos del gobierno estatal en una semana donde se reportan múltiples ausencias.

“Esto es voluntario, así que el empleado que quiera tomar esta semana libre la puede hacer con cargo a vacaciones. Históricamente, siempre durante esta semana. Los empleados los toman para estar con su familia, los toman para estar en reposo espiritual y la realidad es que el gobierno se prepara, gasta y hay ausencias masivas en las muchas mesas de gobierno que han hecho la mayoría de los gobernadores, pues el día antes lo dan libre y eso no le permite a la gente tampoco planificar. Y el gobierno no planifica”, expresó.

González Colón aclaró que se trata de una medida voluntaria y una opción para los empleados públicos que tengan disponibles los días en su balance de vacaciones. Sin embargo, esto no aplicará para los empleados de servicios esenciales como el Negociado de la Policía de Puerto Rico y los Bomberos.

“Yo decidí por primera vez dar todos esos días con cargo a vacaciones, excepto obviamente, aquella gente que no tenga balance. Aquellas personas que están en servicios esenciales, como por ejemplo el Departamento de Hacienda, que está en la fase de planillas y debe tener a sus empleados trabajando y todas aquellas que sean servicios esenciales. ¿Por qué? Porque hay fondos corriendo. Así que aquellos que quieran tomarlo con cargo a vacaciones lo van a poder hacer. De esta manera el gobierno también se economiza mucho dinero. Así que lamento, que los sindicatos se hayan sentido de esta manera. La orden habla de que esto es voluntario para para toda la gente y aquellos que no tengan balance pues tienen que trabajar”, expresó la gobernadora.

Tras el anuncio de la primera mandataria, empleados públicos catalogaron como una “imposición” la determinación de otorgar todos los días de la Semana Santa libres.

Mediante una comunicación escrita, miembros del sindicato de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME, que desista de “imponer” los días de semana santa con cargo a vacaciones.

“El querer imponer estas vacaciones forzadas es un acto injusto para muchos trabajadores. No se vale justificar como un “beneficio espiritual y de ahorro operacional”, mientras se omite reconocer la realidad de cientos de trabajadores. Hay empleados con balances vacacionales insuficientes, que podrían enfrentar descuentos significativos en sus nóminas, agravando su situación económica. Hay familias que ya invirtieron en viajes o compromisos bajo el entendido de que la Semana Santa no era un receso obligatorio, ahora obligados a cancelar o perder dinero. También hay empleados que no celebran la Semana Santa y no les interesa que los penalicen con su tiempo acumulado”, sentenció Jessica Martínez Santos, presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME.