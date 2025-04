Energía y nuevas políticas federales entre los retos principales de la gobernadora

A 100 días de haber asumido la gobernación, Jenniffer González tiene el plato lleno con asuntos como la crisis energética, las nuevas políticas federales y tensiones internas a nivel político. Así se desprende del análisis realizado en el más reciente episodio del podcast Con Los Editores.

Un panel conformado por el exsenador por el Partido Popular Democrático (PPD) y expresidente de la Asamblea Municipal de San Juan, Marco Antonio Rigau; la excandidata a representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Rosa Seguí, y el exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Ángel Cintrón evaluó los retos de la administración de González.

Uno de los temas neurálgicos es el manejo de la crisis energética. Seguí criticó la falta de avances en la cancelación del contrato con LUMA Energy, una promesa clave de la campaña de González. “Los apagones siguen siendo el pan de cada día, y la tarifa eléctrica no ha hecho más que aumentar. Esto demuestra que no hay un plan claro para resolver la crisis energética”, afirmó la abogada. Por su parte, Rigau señaló que la gobernadora parece haber cedido terreno en las negociaciones sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), lo que podría tener consecuencias graves para las finanzas públicas. “La falta de liderazgo en este tema es preocupante. No se ha presentado una estrategia clara para abordar la crisis energética ni para renegociar la deuda de manera efectiva”, sostuvo Rigau.

Por el contrario, Cintrón, exdirector de campaña de González, defendió su capacidad para manejar los retos impuestos por las políticas del presidente Donald Trump, que han resultado en recortes federales significativos. “Jenniffer ha demostrado que puede navegar en aguas turbulentas, pero no podemos ignorar que estos recortes están afectando directamente a los más vulnerables”, comentó el abogado. Sobre el tema energético, el exrepresentante novoprogresista destacó que es un asunto que la gobernadora ha estado trabajando. En el tema de la deuda de la AEE, Cintrón recordó que, desde el momento en que González planteó que podía pagarse, el escenario ha cambiado por las negociaciones que se realizan ahora con otro tipo de bonista.

Mientras tanto, Rigau cuestionó la falta de medidas concretas para mitigar el impacto de los recortes presupuestarios en áreas como salud y educación. Destacó que “el costo de vida sigue aumentando, y no hay un plan claro para aliviar la carga económica de las familias puertorriqueñas”. Seguí, por su parte, señaló que la administración de González ha priorizado proyectos que benefician a sectores específicos, lo que dejó de lado las necesidades más urgentes de la población. “Es evidente que hay una desconexión entre las prioridades del gobierno y las necesidades reales de la gente”, afirmó la excandidata del MVC.

La relación entre González y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, también fue objeto de análisis. Rigau planteó que, aunque ambos pertenecen al PNP, Rivera Schatz ha demostrado ser un líder independiente con la capacidad de desafiar a la gobernadora.

“Es evidente que hay tensiones internas en el PNP, y eso podría complicar la aprobación de proyectos clave”, opinó Rigau. Por su parte, Seguí criticó la falta de apertura en el proceso legislativo, al señalar que “la restricción de turnos en discusiones importantes refleja un déficit democrático que no podemos ignorar”.

En el podcast Con Los Editores se discute el quehacer noticioso, cultural y deportivo. Los episodios están disponibles en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de Metro Puerto Rico.