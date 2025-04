“Ahora toca demostrarlo con acción”: Astrid Piñeiro asume la Procuraduría

Astrid Piñeiro Vázquez comenzó su primera semana como procuradora de las Mujeres en Puerto Rico consciente de que el camino estaría marcado por miradas críticas, tensiones políticas y una urgencia innegable: la violencia de género no da tregua. En lo que va de 2025, seis feminicidios han estremecido al país.

El cargo, que llevaba casi tres años vacante, fue ocupado tras una designación directa de la gobernadora Jenniffer González Colón. El proceso, sin vistas públicas y sin el aval de organizaciones feministas —a las que la ley recomienda consultar— provocó sorpresa en sectores que reclaman una Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) con independencia, experiencia y compromiso.

“La semana pasada visité tres albergues. Quiero que sepan que estaré en la calle, escuchando. Ya el proceso pasó. Yo soy la procuradora. Ahora toca demostrarlo con acción”, expresó Piñeiro a Metro en su primera entrevista en profundidad desde que asumió el cargo.

“Siempre he luchado por los derechos de nosotras”

Para quienes plantean que es una desconocida en asuntos o luchas sobre los derechos de la mujer, la abogada destacó que desde la Comisión de Asuntos de la Mujer impulsó esfuerzos en pro de la lactancia.

“Yo me convertí en la mamá de Amalia un mes antes de comenzar como directora de la Comisión de Asuntos de la Mujer. Convoqué la primera tetada alrededor de la Constitución [...] Obtuve servicios de la OPM hace años atrás porque en un establecimiento comercial estaba lactando, y precisamente una mujer me indicó que no debía estar lactando allí, que el mejor lugar para lactar era el baño [...] Siempre he luchado por los derechos de nosotras, no solo por los de mi hija y los míos en aquel momento”, aseguró.

Educación y prevención como hoja de ruta

Piñeiro aseguró que su gestión tendrá un enfoque preventivo, con atención a la educación emocional y al desarrollo económico de las mujeres. Informó que ya activó el Comité Consultivo de la OPM y que trabajará de la mano con el nuevo currículo de equidad de género y antirracismo implementado por el Departamento de Educación.

“Tenemos que empezar desde ahí a crear seres humanos más saludables emocionalmente, para evitar que sean víctimas, pero también para que no se conviertan en victimarios. [...] El emprendimiento también es clave porque, muchas veces, para salir de la violencia y la dependencia económica, las mujeres necesitan herramientas. Ese apoyo lo vamos a brindar”, sostuvo.

Junta inactiva y protocolos en revisión

Otro reto inmediato es la reactivación de la Junta Reguladora de Programas de Desvío del Departamento de Corrección, sin quórum desde hace años. Aunque no precisó si ya todas las sillas están ocupadas, afirmó que ya está en proceso coordinar con Corrección una primera reunión del organismo tras Semana Santa.

“Voy a ser vocal y ya estamos trabajando con la Junta. También estamos mejorando el protocolo para monitorear programas de desvío y agresores. Queremos brindar herramientas para que los trabajadores sociales puedan identificar niveles de peligrosidad y hacer seguimiento más efectivo cuando haya banderas rojas”, explicó.

Feminicidio que la marcó

El asesinato de Caroline Bou en Adjuntas, el primer feminicidio del año, impactó profundamente a la nueva procuradora, quien visitó la escena y habló con seis de los siete hijos de la víctima.

“Ver las caritas de esos niños… fue difícil. Estoy clara de que se puede hacer más. Voy a impulsar lo que sea necesario para ellos”, dijo.

Consultada sobre ayudas específicas para familiares que asumen la crianza de menores tras estos crímenes, señaló que ese tema le corresponde al Departamento de la Familia.

Recursos, modelo de intervención y Evelyn Vázquez

La procuradora reconoció que los albergues enfrentan dificultades económicas, muchas veces por restricciones federales. No obstante, aseguró que la OPM no ha sufrido recortes y que la gobernadora presentará una medida para redirigir fondos por sanciones impuestas a beneficio de organizaciones sin fines de lucro. También solicitará un aumento presupuestario.

Sobre la posible sustitución del modelo Duluth por uno de enfoque traumático, indicó que se pronunciará si se convierte en política pública oficial.

Antes de su confirmación, circuló el nombre de la exsenadora Evelyn Vázquez como posible candidata a la Procuraduría. Piñeiro no confirmó si estuvo al tanto de ello, pero fue diplomática al referirse a su antigua jefa.

“Conozco a la exsenadora Evelyn Vázquez. Me parece una mujer que tiene mucho que aportar. Todas aquellas personas que quieran colaborar, incluso de manera voluntaria, las puertas están abiertas”, afirmó.