Evalúan ejecución de programas de recuperación agrícola

La Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico celebró este martes una vista pública para evaluar la implementación de los programas de recuperación destinados al sector agrícola, como parte de la investigación ordenada mediante la Resolución del Senado 51.

La medida, presentada por el presidente de la Comisión Jeison Rosa Ramos y la coautoría de la senadora Ada Álvarez Conde, busca examinar el estado actual de estos programas, la distribución de fondos, su impacto económico y social, y la efectividad en la ejecución de los recursos asignados tras los huracanes Irma y María, y la pandemia del COVID-19.

Durante la vista, el secretario auxiliar del Departamento de Agricultura (DA), agrónomo Andrés Rosado, presentó un informe sobre subvenciones federales distribuidas a pescadores y sectores relacionados mediante el CARES Act (2020) y el Consolidated Appropriations Act (2021), con una inversión combinada de aproximadamente $2.5 millones de dólares que benefició a más de 1,100 participantes.

Asimismo, destacó el programa de compra de alimentos locales con fondos ARPA y CCC, el cual ha distribuido más de 500,000 cajas de productos a comunidades vulnerables y generado más de $3.7 millones de dólares en compras a agricultores locales.

En cuanto a reconstrucción, detalló 29 proyectos vinculados al huracán María bajo la Oficina de Reconstrucción del DAPR, con una inversión obligada de $20.7 millones de dólares. Asimismo, se gestiona la revitalización de Villas Pesqueras con $5.5 millones para su diseño, y se informó sobre la culminación del único proyecto relacionado al COVID-19, con una inversión de $182,859.92.

Rosado concluyó diciendo que, a pesar de que algunos proyectos permanecen en etapas tempranas, “se ha logrado un avance significativo y se continúa trabajando en coordinación con agencias federales”.

Por parte del Departamento de la Vivienda (DV), su secretario auxiliar, el licenciado José Olmo Terrasa, presentó tres programas que han tenido un impacto en la recuperación del sector agrícola. El Programa Renacer Agrícola de Puerto Rico (ReGrow) ha asignado $163.5 millones de dólares en fondos CDBG-DR, con más de $136 millones desembolsados a 1,817 empresas, beneficiando principalmente a agricultores, ganaderos y pescadores. Aunque este programa ha contribuido a la creación o retención de 1,427 empleos, quedan 333 casos en procesos de revisión.

También, Olmo Terrasa discutió el Programa de Financiamiento para Pequeñas Empresas (SBF), que ha asignado $345 millones y otorgado más de $49 millones de dólares a 917 negocios agrícolas, generando o reteniendo 972 empleos. Sin embargo, 1,672 solicitudes se encuentran en proceso de revisión.

Por último, mencionó el Programa de Resiliencia Agrícola y Energética (FER), con una inversión de $75 millones de dólares para promover proyectos de energía renovable en fincas y agroempresas. Aunque aún no se han realizado desembolsos, se espera que beneficie entre 400 y 450 participantes.

En respuesta a esto, el presidente de la Comisión en conjunto a los senadores Héctor Joaquín Sánchez Álvarez y Luis Daniel Colón La Santa, insistieron al Departamento de la Vivienda a ser más diligentes con las solicitudes pues existe un atraso en la otorgación de fondos mediante sus programas de ayudas.

Por su parte, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), licenciado Eduardo Soria Rivera, ofreció un análisis detallado sobre proyectos de recuperación que, aunque no están directamente vinculados al sector agrícola, tienen un impacto indirecto en su desarrollo.

“Es importante destacar que las tierras destinadas a fines agrícolas, así como los frutos de estas, no son elegibles para recibir subvenciones bajo el Programa de AP de FEMA. No obstante, las instalaciones o facilidades situadas en esas tierras podrían ser elegibles para recibir fondos… Aunque los proyectos de reconstrucción no están directamente relacionados con la agricultura, pueden tener un impacto indirecto positivo en el desarrollo de la industria agrícola de Puerto Rico”, expresó Soria Rivera.

La senadora Nitza Moran Trinidad explicó que los fondos de FEMA, canalizados a través de COR3, están destinados específicamente a la reconstrucción de infraestructura, y no a ofrecer apoyo directo ante pérdidas agrícolas. Por su parte, en respuesta a preguntas del senador Colón La Santa sobre el alcance limitado de las ayudas distribuidas por COR3, el deponente aclaró que dicha entidad no maneja fondos dirigidos a iniciativas agrícolas, sino únicamente recursos destinados a infraestructura pública mediante el Stafford Act.

Sin embargo, Soria Rivera destacó que COR3 monitorea más de 30 iniciativas bajo la responsabilidad del Departamento de Agricultura con fondos obligados que superan los $26 millones de dólares, incluyendo obras como el Centro Agropecuario de San Sebastián, laboratorios agrológicos y veterinarios en Dorado, y centros de acopio e industrialización en Adjuntas y Cayey.

Asimismo, identificó proyectos dirigidos por la Autoridad de Tierras en respaldo a la infraestructura agrícola, como sistemas de riego, estaciones de bombeo y oficinas administrativas, con una inversión que supera los $18 millones de dólares. Varios municipios, como Santa Isabel, Arecibo y Ponce, han liderado proyectos enfocados en la pesca y el procesamiento de alimentos locales. Aunque las tierras agrícolas no son elegibles para subvenciones directas bajo FEMA, COR3 resaltó que estas obras fortalecen la capacidad operativa del agro puertorriqueño.

Por otro lado, a preguntas del senador Rosa Ramos sobre la lentitud en el desembolso de los fondos de recuperación, el director ejecutivo de COR3 sentenció que a raíz de la pandemia de COVID-19, se vio trastocado el proceso y no fue hasta el 2021-2022 que FEMA comenzó a trabajar y evaluar los proyectos. El deponente reveló que actualmente hay 27 mil proyectos pendientes, en la etapa de evaluar estimados de daños, diseño, subastas y materialización; procesos que pueden tardar uno o dos años en ejecutarse. De estos, aproximadamente 200 casos son concernientes a la agricultura.

Ante la preocupación de la senadora Álvarez Conde sobre el recorte de fondos de FEMA, el director ejecutivo de COR3 explicó que, “el plan es reducir la agencia, pero no quitar los fondos, sino que parte de las responsabilidades que ahora FEMA tiene van a pasar a los estados y a los territorios, por ejemplo, nosotros”. En la misma línea, Soria Rivera aclaró que, hasta el momento no han perdido fondos de FEMA por razón de demora en proyectos, más bien se han atrasado en recibir y distribuir los mismos.

El senador Sánchez Álvarez adelantó que estará trabajando para realizar una cumbre de agricultura con el propósito de delinear las responsabilidades de las agencias concernientes a la agricultura, y preparar a los agricultores para futuros eventos atmosféricos.