Decepcionado presidente comerciantes tras aprobación proyecto que congela impuesto al inventario

El presidente de la Asociación de Comercio al Detal (ACDET), José González, se expresó el lunes “profundamente decepcionado” con la aprobación del proyecto de la Cámara 420 que congela el impuesto al inventario.

“Esta medida, que solo contempla una congelación temporera del impuesto al inventario por cinco años, no garantiza su eliminación posterior, dejando a los comerciantes ante un panorama incierto y tampoco garantiza que solucione el problema de los inventarios en beneficio de los puertorriqueños”, dijo González en declaraciones escritas.

“El proyecto no logra nada, salvo posponer el cumplimiento del compromiso programático de este gobierno. Nos habían prometido que se presentaría un proyecto que no solo congelaría el impuesto por cinco años, sino que durante ese periodo se identificaría la fuente de sustitución para los municipios y al cabo de este proceso se eliminaría de forma definitiva, que es lo que Puerto Rico necesita”, añadió.

Según González, el proyecto fue aprobado de manera súbita en la Cámara de Representantes, sin el proceso de vistas públicas que había prometido tanto el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez como el presidente de la Comisión de Hacienda, Eddie Charbonier.

“Es decepcionante que, tras recibir una citación para vistas públicas para el próximo 9 de abril, esta se haya cancelado súbitamente el pasado viernes en horas de la tarde, para aprobarlo a toda prisa hoy lunes, sin vistas públicas y sin considerar la única enmienda que solicitamos, la cual es una enmienda crucial”, continuó González.

Sostuvo que los comerciantes estuvieron dispuestos a aceptar una congelación de la tasa del impuesto al inventario, si al menos se garantizaba la eliminación del mismo en un término de 5 años.

“Sin embargo, el proceso de redacción del proyecto no reflejó el consenso previamente alcanzado en reuniones con funcionarios de Fortaleza. Es esencial que la legislación incluya una cláusula que asegure que, durante el periodo de congelación se identifique la fuente de sustitución a los municipios y el impuesto se elimine de manera definitiva. Si no se establece esto, el proyecto va a resultar en letra muerta, por lo que no es bueno para nadie, ni para la certeza fiscal de los municipios, ni para el comercio, ni para el pueblo”, enfatizó. González.

El empresario le pidió al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que convoque vistas públicas tan pronto reciban la medida.

“El sector privado confía que el presidente del Senado nos dará el espacio para expresarnos, pues la solución a este impuesto debe proporcionar un verdadero alivio fiscal, evitando que el remedio sea peor que la enfermedad”, concluyó.