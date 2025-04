Alcaldes se oponen al cierre de los Centros de Experiencia al Cliente de LUMA

Un grupo de alcaldes expresó este martes su oposición al cierre de siete Centros de Experiencia al Cliente (CEC) de LUMA Energy y solicitaron a la empresa reconsiderar la determinación porque afectará directamente a la ciudadanía al requerir los servicios.

Las expresiones de los alcaldes surgieron en una segunda vista pública de la Comisión de Gobierno que preside el senador Ángel Toledo López, relacionada a la Resolución del Senado 85, para investigar el cierre de los centros.

“Esta vista es en seguimiento para dar respuesta por el cierre de unas oficinas regionales de servicio al ciudadano que se había anunciado por parte de LUMA. En aquella vista pública, trajimos solamente a LUMA. Hoy estamos entonces trayendo a los alcaldes para que expliquen cuál es el impacto dentro de esos municipios del cierre de estas oficinas y ver qué alternativas se pueden ofrecer. En aquel momento, LUMA Energy fue clara de que había tenido unas reuniones con los alcaldes y nosotros pues teníamos interés de saber qué exactamente fue lo que LUMA Energy interpretó, lo que propuso a los alcaldes. Hoy escuchamos a los alcaldes”, expresó Toledo.

Como parte de su comparecencia a la vista, el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz, dijo oponerse al cierre del centro en su municipio.

“La decisión de LUMA Energy de cesar operaciones en siete centros alrededor de la isla, incluyendo el de Naranjito, representa un golpe directo al acceso equitativo de servicios esenciales para miles de puertorriqueños. Este cierre no solo afectará a nuestros empleados municipales y residentes en edad productiva, sino que tendrá un impacto desproporcionado y profundamente injusto en nuestra población de adultos mayores y sectores vulnerables”, expresó.

Ortiz añadió que el argumento de eficiencia operativa y fiscal que plantea LUMA no puede anteponerse al bienestar de nuestra gente. “El acceso a un servicio esencial como la electricidad no puede depender exclusivamente de plataformas digitales o de llamadas telefónicas automatizadas. El contacto humano sigue siendo necesario. La sensibilidad y el trato directo no son opcionales para los sectores más vulnerables; son un derecho”, afirmó Ortiz.

También compareció a deponer el alcalde de Utuado, Jorge Pérez Heredia, quien igualmente se expresó en contra del cierre.

“Esta decisión tomada por la alta jerarquía de LUMA Energy, representa un obstáculo para nuestros residentes en la Región Montañosa, quienes necesitan solucionar situaciones relacionadas con reclamaciones, pagos y otros asuntos. Es de conocimiento público que nuestro municipio se caracteriza por su geografía montañosa y la dispersión de comunidades en zonas rurales”, dijo Pérez.

En iguales términos, se expresaron por escrito oponiéndose al cierre de los CEC, los alcaldes de Cayey y Santa Isabel, Rolando Ortiz Velázquez y Meldwin Rivera Rodríguez, respectivamente. Ambos ejecutivos municipales se excusaron de la audiencia. “En el caso particular de Cayey, nuestro centro da servicio no solo a residentes locales, sino también a personas de municipios limítrofes de la región central. El cierre de esta facilidad representa un aumento en los costos, dificultades y tiempo de espera para miles de ciudadanos que ya enfrentan retos económicos y de transportación”, cita la ponencia del alcalde de Cayey.

“La oficina de servicio al cliente de LUMA en Santa Isabel ha sido un punto de contacto esencial para los residentes de la región. Al cerrar esta oficina, se les está imponiendo una carga adicional a los ciudadanos, quienes deben desplazarse a distancias más largas para acceder a servicios esenciales como la resolución de problemas de facturación, el reporte de interrupciones en el servicio eléctrico, o incluso la gestión de solicitudes especiales”, manifestó Rivera en su ponencia.

Toledo preguntó a Pérez cuál es la distancia promedio de la oficina de LUMA ubicada en Utuado a la más cercana en términos de tiempo. Pérez indicó que sería alrededor de una hora y veinte minutos. También, a preguntas de Toledo si hubo una verdadera intención de parte de LUMA para hacer valer las propuestas de los alcaldes para evitar los cierres, Pérez sostuvo que no.

Además, a preguntas de Toledo para ambos alcaldes sobre las alternativas que le presentaron a LUMA para evitar los cierres, ambos ejecutivos municipales plantearon que ofrecieron varias alternativas, entre estas, dejar las oficinas de servicio libre de costo a LUMA o mudarlas a otras oficinas disponibles en el municipio.

Igualmente, Toledo cuestionó qué dice la gente que vive en los municipios sobre esta decisión. Pérez indicó que la gente se ha expresado en contra de estos cierres. “Todas las personas que entrevistan, todas las personas que publican en las redes sociales han sido en contra del cierre de esta oficina tan importante. Es más, los comerciantes también han sido portavoces de que no cierren esta oficina. Los comerciantes son los que más van a esta oficina a reclamar el incremento del gasto de luz, que en otros sitios no lo van a poder hacer, a menos que pierdan un día completo”, respondió Pérez.

En su turno, el senador de mayoría, Juan Oscar Morales, preguntó si fueron consultados para el cierre de los centros. Pérez respondió que “no, nunca”. Añadió que a mediados de marzo le indicaron que la decisión era final y firme. Por su parte, Ortiz respondió que habló con Juan Saca, presidente de LUMA y le indicó que se oponía al cierre y que la oficina es del municipio por lo que no era alquilada y no representaba un gasto. “Él [Saca] quedó en reevaluar nuestro planteamiento pero una semana después me entero por la prensa de que los cierres eran definitivos”, expresó Ortiz.

Igualmente, a preguntas de Morales sobre la reunión de los alcaldes con personal de LUMA recientemente, el alcalde de Naranjito dijo que “nos convocaron a una reunión en las oficinas de LUMA con los alcaldes para dialogar, pero ahí nos dijeron que independientemente ya el cierre estaba decidido, ahí cada compañero alcalde planteó su situación particular de cada pueblo”.