Agencia federal otorga leve ajuste a tarifas Medicare Advantage, descarta reclamos de disparidad

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés), en las nuevas reglas de pagos a planes Advantage, aplicaron un ajuste de 4.1 % a tarifas de pagos por servicio (FFS, en inglés) en Puerto Rico, de acuerdo con un análisis actuarial de reclamaciones de beneficiarios bajo Medicare Advantage.

Aunque la agencia federal, que ahora es administrada por la personalidad de televisión Dr. Mehmet Oz, reconoció comentarios sobre la amplia disparidad de tarifas de pagos entre Puerto Rico y otras jurisdicciones y los llamados a ajustar las tarifas bases, el ente respondió que tiene “discreción limitada” para incorporar ajustes específicos o excepciones y que no es necesario cambiar la metodología que determina el ajuste.

“Creemos que usar datos relacionados con los costos reales de Medicare FFS (“fee for service”) en Puerto Rico es el mejor enfoque para desarrollar la estimación de los costos per cápita de FFS para el año del contrato, y no hemos visto evidencia que sugiera que los costos de Medicare FFS en otra jurisdicción sean un indicador confiable”, esboza el anuncio publicado el 7 de abril.

La Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage de Puerto Rico (MMAPA, en inglés), en expresiones escritas enviadas a Metro Puerto Rico, aseguró que evaluarán las reglas “extensas y complejas” para determinar el impacto local, que puede variar “significativamente” con las asignaciones a los estados.

“De manera inicial, no hemos identificado que la agencia reguladora haya contemplado los ajustes necesarios para mejorar la situación financiera del programa Medicare Advantage en Puerto Rico, que atiende a más de 661,000 adultos mayores alrededor de toda la isla”, adelantó la asociación.

La evaluación que realiza la Oficina del Actuario de CMS, que también forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, en inglés), buscó que el ajuste reflejara la “propensidad nacional de beneficiarios sin reclamaciones”, como lo ha efectuado por los últimos nueve años.

Aunque no ha cambiado, el anuncio planteó que la agencia continuará evaluando la metodología para calcular las tarifas de los planes de Puerto Rico para asegurar que estén basadas en las “mejores estimaciones” de los costos per cápita de pagos por servicio de Medicare en Puerto Rico.

