Desgarrador relato de amiga víctima de feminicidio: “Lloro sin consuelo porque no pude salvarte”

Una amiga de Caroline Boe —la más reciente víctima fatal de violencia de género— acudió a sus redes sociales para relatar sus esfuerzos para que esta buscara ayuda y terminara su relación con Alvin Miguel Torres Alvarado.

La mujer, quien se identifica en la red social Facebook como Marisela Figueroa Torres, aseguró que acudió a “todas las agencias pertinentes para que [Caroline Boe] saliera de esa relación”.

“Hoy me despierto pensando que todo esto es una pesadilla y que no pasó. Mi corazón quiere pensar que nada es cierto y que no te han arrebatado la vida. Para los que creen que ella no salía de esa relación se equivocan, la vi salir muchas muchas muchas veces, la vi regresar muchas veces, volvía y sacaba fuerzas y salía de esa relación. Entraba y salía. Traté de sacarla de la Isla, pero no pude porque tenia unos cursos del departamento de la familia, mismo departamento que NO lo obligó a él a coger los cursos. Le busqué todas las agencias pertinentes para que saliera de esa relación y no quería radicarle cargos. Le dije quiero que entiendas que TE VA A MATAR, si no sales de esa casa, días siguientes comenzó ella las gestiones para salir de la casa. En varias llamadas le recordaba que aquel que juraba amarla si podía matarla (sic.)”, escribió.

Continuó: “Finalmente salió de aquella casa y pensé que estaría más segura, el lugar tenia acceso controlado estaba cerca de la policía y pensé en ese entonces que todos estarían seguros, ya no podía amenazarla que no tenia para donde ir y que no tenia nada. De algún modo él se enteró que la estaba ayudando habló con mi familia principal para decirles que me dijera que no me metiera en su relación. Estaba enojado muy enojado conmigo. El era mi primo, crecí jugando con él, para él era irracional que le creyera a ella. Pero saben que la sangre no me importa frente a la violencia, soy entrometida por eso no les caigo bien a los agresores. Eso no me detuvo,, la estuve ayudando desde todos los ángulos que podía con la frustración de verla entrar y salir de esa relación (sic.)”.

“HOY se que no existe lugar seguro si estas con alguien que piensas que le perteneces. Hoy lloro sin consuelo porque NO pude salvarte. Muchos me dijeron que no me metiera en su relación que tenían una relación tóxica. Lo que la gente no entiende es que la violencia doméstica desde afuera se ve así. Ella estaba sola con 7 hijos, sin dinero, sin familia cerca y con un agresor, Todos decían NO TE METAS (sic.)”, dijo.

En su escrito, Figueroa Torres planteó que la “violencia doméstica no es algo de pareja”, sino “un problema de todos”.

“Basta ya de decir ese N0 es mi problema. SI LO ES, es nuestro maldito problema no se puede seguir mirando para otro lado con la excusa de que siempre vuelven. Hoy tengo la certeza de que estuve contigo princesa, estuve contigo hasta el final y aunque no pude salvarte la vida se que la prolongué. ¿Cuántas más tienen que morir para que el sistema cambie? ¿El sistema protege a la víctima o las obliga a ser valientes cuando no tienen la fuerza ni para hablar sobre lo que viven?“, añadió.

Esta tarde, un juez encontró causa para arresto contra Torres Alvarado, quien presuntamente asesinó el domingo a su pareja, Caroline Boe, en el residencial Valle Verde, en Adjuntas.

Contra Torres Alvarado se radicaron siete cargos: cuatro por maltrato a menores, uno por violación a la Ley de Armas, uno por escalamiento agravado y uno por feminicidio.

Se le impuso una fianza de $3,500,000 que no prestó, siendo ingresado en prisión. La vista preliminar fue pautada para el 14 de abril.

Según reportó “Telenoticias” (Telemundo), la fémina, de 34 años, buscaba información para divorciarse del presunto autor del crimen, con quien llevaba 12 años de relación.

Torres Alvarado, quien trabaja como operador de plantas en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), huyó de la escena, pero posteriormente fue arrestado en el barrio Capáez.

Una niña de 12 años, hija de la víctima, fue quien alertó a las autoridades sobre los hechos. El incidente ocurrió en presencia de seis menores.

El Departamento de la Familia (DF) tomará jurisdicción de los niños.

Un agente del NPPR dijo a “Las Noticias” de TeleOnce que Bou y Torres se encontraban separados desde hace dos meses.

“Preliminarmente, (la mujer falleció) por estrangulamiento [...] El sospechoso se encuentra en el Cuartel de Adjuntas”, dijo el funcionario.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado se hicieron cargo de la pesquisa.

Feminicidios en el 2025

El primer feminicidio del año ocurrió en Carolina el 27 de enero cuando fue asesinada a balazos la bailarina Jada Waldman, de 28 años de edad. La Policía lo catalogó como feminicidio tras las autopsias el 2 de febrero. El autor, José Rosa Rodríguez, quien convivía con ella en la urbanización Villa Fontana, presentaba un tiro de contacto compatible con un suicidio y las heridas de ellas fueron a distancia.

El 8 de febrero fue asesinada en su residencia en Caguas, Camille Vilmeray Menéndez, a manos de su pareja, Francisco Rivera Veve. La víctima le manifestó al asesino que quería separarse luego de cuatro años de convivencia, lo que habría desatado una discusión que culminó con el feminicidio. El feminicida se suicidó con el arma para la cual poseía licencia.

Mientras que el 16 de febrero, se reportaron dos feminicidios. El primero es el caso de Lisalee Escalante Espada, de 28 años, quien recibió un disparo mientras se marchaba en el vehículo de una amiga. Por el caso se arrestó a Luis David Rodríguez Vázquez, quien era su pareja desde hace 10 meses y es el principal sospechoso.

Ese mismo día, en Villalba, se encontró el cuerpo sin vida de Mildred Beatriz Colón Bonilla de 50 años, quien fue asesinada por su esposo Luis Santiago Alvarado, quien confesó los hechos. Estos tenían alrededor de 30 años de relación.

¿Dónde buscar ayuda por violencia de género en Puerto Rico?

* Coordinadora Paz para la Mujer: 787-281-7579, 787-777-0378

* Línea de Ayuda 939-CONTIGO (24 horas) - 939-266-8446

* Línea de apoyo “Community Alliance for Integrated Sevices to Victims” (Proyecto CAISS, 24 horas)- 939-255-9800

* Línea de apoyo Hogar Nueva Mujer (24 horas)- 787-202-4634

* Línea de apoyo Proyecto Matria (24 horas)- 787-489-0022

* Línea de orientación legal para sobrevivientes de violencia de género de la Casa Protegida Julia de Burgos (de martes a jueves de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.)- 939-301-0525

* Oficina de la Procuradora de las Mujeres: Línea de emergencia: 787-722-2977 Línea de emergencia fuera del área metro- 1-800-981-9676 San Juan- 787-721-7676