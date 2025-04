Líderes del PNP arremeten contra feministas ante percance de gobernadora con vestido

La presidenta de la Organización de Mujeres Progresistas, junto con la presidenta de la Organización de la Juventud del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jackeline ‘Jackie’ Rodríguez y Keishla ‘Keka’ Rodríguez, respectivamente, arremetieron contra grupos que defienden los derechos de la mujer por guardar silencio ante las burlas lanzadas a la gobernadora, Jenniffer González Colón, por sufrir un percance con su vestimenta el pasado viernes.

Ante ello, ‘Jackie’ Rodríguez sentenció lo siguiente: “La defensa de los derechos de la mujer no puede ser selectiva. Los que hemos visto estos días, el silencio sepulcral de entidades que levantan la voz y hacen protestas por mucho menos de lo que le sucedió a nuestra Gobernadora con las burlas en su contra, lo dice todo. Estos grupos que hoy callan lo hacen porque la persona víctima de las burlas es del Partido Nuevo Progresista, si fuera otra su afiliación, como el independentismo, estuvieron gritando y hasta presentaron querellas en diversos foros. Es triste que sean así porque lo que han demostrado ante todos es que no les interesa los derechos o salvaguardar a la mujer, solo les importan sus pensamientos políticos”.

Por su parte, ‘Keka’ Rodríguez cuestionó: “Dónde están defendiendo a una mujer de serias burlas el grupo de organizaciones que denunciaron a la nominada para la Procuraduría de la Mujer porque alegadamente no había sido consultado el nombramiento con esas entidades? En ninguna parte, porque han demostrado lo que son, aparatos y plataformas político partidistas para adelantar agendas, no para defender a la mujer trabajadora y madre. Es tan burdo lo que le han hecho a nuestra Gobernadora y aun así estas entidades, que tanto hablaron públicamente con el nombramiento de la Procuradora, ahora callan, no dicen nada. Les hacen un flaco servicio a la mujer puertorriqueña con sus actitudes, por eso están desprestigiadas ante el Pueblo, por esa doble vara”.

Finalmente, ambas aseguraron que la razón por la que la opinión de las organizaciones “no tiene valor ante el Pueblo” es porque no son consistentes con lo que predican.

“Personalidades de los medios de comunicación, personas común y corriente, legisladoras de todos los partidos, han salido en censura ante las burlas contra la Gobernadora por un percance en su vestimenta que nos ha pasado a todas en algún momento. Pero estas organizaciones que tanto dicen proteger a las mujeres están en silencio. No hablaron cuando se burlaron de la Gobernadora durante la campaña política, ahora hacen igual. Por eso, su opinión en los temas no tiene valor ante el Pueblo porque no son consistentes”, culminaron diciendo las presidentas.

El viernes, durante la transmisión en vivo de un programa televisivo, quedó captado el momento donde la mandataria se bajó de una guagua y los fuertes vientos provocaron que el traje que llevaba puesto se elevara, dejando ver su ropa íntima.

Ante ello, las redes sociales se han desbordado en memes y comentarios ofensivos contra González Colón.