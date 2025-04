Gobernadora se expresa sobre liderato del PPD: “Son muchachos que se reúnen los domingos para hacer memes”

La gobernadora Jenniffer González Colón reaccionó el domingo a la conferencia de prensa del Partido Popular Democrático (PPD), sobre sus 100 días de gobierno.

“Yo vi el videíto que hicieron en el Partido Popular y parece que eso es un club que se reúne los domingos para hacer memes, porque evidentemente no presentan nada, yo no he visto la legislatura popular trabajando y mucho menos fiscalizando con seriedad. Y yo creo que eso también habla de cómo estos muchachos buscan mentir y crear impresiones incorrectas”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

González Colón presentó una tabla con los proyectos presentadas, las órdenes ejecutivas, leyes firmadas y la comparación con los gobernadores anteriores.

“Y a mí me han estado midiendo. Primero en los cinco días dijeron que no había plan para el gobierno; a los 10 días, a los 15, a los 20, a los 25. No hay gobernador que hayan medido más rápido que a mí”, mencionó.

“Yo esperaba mucho más de fiscalización. De hecho, algunos de los legisladores del Partido Popular estuvieron aquí conmigo en una presentación de medidas a favor de las mujeres, donde yo estoy respaldando algunas de las medidas de su iniciativa y donde ellas respaldaron las medidas de administración. Así que yo creo que los hechos hablan mejor que los inventos del Club del PPD”, añadió.

El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Calderón Cerame, junto a los portavoces del PPD en la Cámara y el Senado, Héctor Ferrer Santiago y Luis Javier Hernández, respectivamente, criticaron los primeros cien días del gobierno de Jenniffer González.

Además, anunciaron una campaña en redes sociales, vallas publicitarias y vídeo disponible en www.100diasjgo.com

“Lo vivido en estos primeros 100 días es preocupante. La falta de transparencia y posibles conflictos de interés es lo que impera, han pasado más de 90 días como exige la ley de ética, y aún Francisco Domenech no ha presentado sus informes financieros. Más allá de la falta de soluciones a los problemas del país, no hay una política pública clara en el gobierno de Jenniffer González. Nadie puede articular cuál es su principal proyecto porque simplemente no existe”, aseguró Calderón Cerame en declaraciones escritas.