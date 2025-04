Mujeres piden detener burlas contra Jenniffer González

Varias figuras de la política y los medios de comunicación han salido en defensa de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, luego de que se viralizara en las redes sociales un video donde esta sufre un percance con su vestimenta en medio de una transmisión televisiva previo a una entrevista.

Las diferencias ideológicas en esta ocasión no han sido un obstáculo para que figuras tanto del Partido Nuevo Progresista (PNP) como del Partido Popular Democrático (PPD) se expresen en contra del “bullying” que la gobernadora ha recibido en las pasadas horas.

PUBLICIDAD

Una de las personas que se expresó fue la alcaldesa del municipio de Gurabo, Rosachely Rivera Santana, quien catalogó como “innecesarios” e “irrespetuosos” los comentarios sobre la primera mandataria.

“Hoy hemos sido testigos de cómo, una vez más, el foco público se aleja de lo importante para concentrarse en lo ofensivo. Las burlas y comentarios dirigidos hacia la Gobernadora de Puerto Rico tras un incidente desafortunado y fuera de su control no solo son innecesarios, sino irrespetuosos. Como mujeres, como servidoras públicas y, sobre todo, como seres humanos, merecemos que se respete nuestra dignidad. La burla y la humillación jamás deben ocupar el lugar del respeto, la empatía y la solidaridad. No seamos parte de la maldad y el acoso. Nuestras voces y nuestros actos tienen que servir para edificar, no para destruir”, dijo la alcaldesa.

Mientras que la senadora del PPD, Ada Álvarez Conde, también repudió los comentarios y descartó que estos se deban realizar debido a las diferencias que existen con la gobernadora.

“Se critica la política, decisiones, proyectos, cosas que uno esté en contra si uno difiere…Pero NUNCA el peso o el cuerpo. Tenemos que evaluar nuestra gordofobia y el relajito que tienen sobre su cuerpo”, escribió la senadora.

Mientras que otras figuras fuera de la política, como la animadora Shalimar Rivera, también realizó unas expresiones y exhortó a reflexionar sobre las burlas contra la primera mandataria.

PUBLICIDAD

“El bullying sobre el cuerpo de cualquier persona es inaceptable y nunca debería ser tolerado. Nadie tiene el derecho de hacer sentir a otra persona menos por su apariencia. No importa si es popular, de Proyecto Dignidad, Pip, Victorioso, Movimiento, si se inventan uno nuevo o PNP. Todos merecemos respeto. Si te atreves a criticar a alguien por su cuerpo, te estás demostrando a ti mismo/a lo pequeño que eres. La verdadera belleza no está en los estándares impuestos, sino en la confianza y el amor propio”, fue parte de lo que escribió.

Los comentarios surgen luego de un percance que tuvo la gobernadora con su vestido durante la transmisión del programa “En la mañana” de TeleOnce. Esto ha generado múltiples memes y burlas a través de las redes sociales.

La propia gobernadora se expresó en el programa Alexandra a las 12 (Telemundo) y lamentó que las personas se enfoquen en este tipo de su situación y no en su gestión como primera mandataria del país.

Nota relacionada: Jenniffer González reacciona a percance con su vestido