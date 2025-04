Revelan varias irregularidades en construcción y mantenimiento de Puente Atirantado

La Oficina del Contralor de Puerto Rico, reveló irregularidades en la construcción y mantenimiento del Puente Jesús Izcoa Moure, conocido como en “Puente Atirantado” de Naranjito, en un informe que solicitó la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

Según los hallazgos del informe, el 6 por ciento del hormigón utilizado en la construcción no cumplía con la resistencia mínima requerida, y no se encontró evidencia de análisis estructurales para validar su uso en la torre #5 ni en la plataforma. Además, se determinó que la superficie de rodaje no cumple con las especificaciones de rugosidad y que no se propusieron correcciones.

La ACT no realizó labores de mantenimiento entre 2010 y 2022, y tampoco documentó un plan de mantenimiento desde 2008 hasta 2016. Esta falta de gestión resultó en contrataciones por 31 millones de dólares para inspección, reparación y auditorías forenses.

También se evidenció que 30 enmiendas por 4.4 millones de dólares entre 2002 y 2009 no fueron registradas en la Oficina del Contralor, y que entre 2015 y 2022 no se rindieron informes sobre el estado de las facilidades de transporte a la Asamblea Legislativa, como exige la ley.

“La integridad de la estructura pudo verse comprometida, se puso en riesgo la seguridad de los usuarios del puente, y este hecho pudo haber tenido consecuencias adversas para la ACT”, señala el informe.

El informe recomienda que la secretaria del Departamento de Justicia y la Federal Highway Administration en Puerto Rico evalúen los hallazgos para determinar las acciones correspondientes.

En agosto del 2024, el puente fue reabierto al tránsito luego de una serie de obras de reparación.

Las reparaciones, se llevaron a cabo con una inversión de 33 millones de dólares, se realizaron con fondos combinados de la Administración Federal de Carreteras (FHWA) y de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).