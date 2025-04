EEUU prohíbe a su personal en China tener relaciones románticas o sexuales con ciudadanos chinos

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Estados Unidos ha prohibido a su personal gubernamental en China, así como a los familiares y contratistas con acreditaciones de seguridad, mantener relaciones románticas o sexuales con ciudadanos chinos, según ha podido saber The Associated Press.

Cuatro personas con conocimiento directo del asunto informaron a la AP sobre la política, que fue implementada por el embajador saliente de Estados Unidos, Nicholas Burns, en enero, poco antes de dejar China. Las personas hablaron bajo condición de anonimato para discutir los detalles de una nueva directiva confidencial.

Aunque algunas agencias estadounidenses ya tenían reglas estrictas sobre tales relaciones, no se sabía de una política general de “no confraternización”, como se la conoce, desde la Guerra Fría. No es raro que diplomáticos estadounidenses en otros países salgan con ciudadanos locales e incluso se casen con ellos.

Una versión más limitada de la política se implementó el verano pasado, cuando se prohibió al personal estadounidense mantener “relaciones románticas y sexuales” con ciudadanos chinos que trabajaban como guardias y otro personal de apoyo en la embajada de Estados Unidos y cinco consulados en China. Pero Burns, el embajador saliente, la amplió a una prohibición general de tales relaciones con cualquier ciudadano chino en China en enero, días antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo. La AP no pudo determinar exactamente cómo definía la política la frase “relación romántica o sexual”.

Dos de las personas con conocimiento de la prohibición dijeron a la AP que la nueva política se planteó por primera vez el verano pasado después de que miembros del Congreso contactaran a Burns para expresar su preocupación de que las restricciones sobre esas relaciones no eran lo suficientemente estrictas. El Comité Selecto de la Cámara sobre el Partido Comunista Chino no respondió a una solicitud de comentarios.

La nueva política cubre las delegaciones de Estados Unidos en la China continental, como la embajada en Beijing y los consulados en Guangzhou, Shanghái, Shenyang y Wuhan, así como el consulado estadounidense en el territorio semiautónomo de Hong Kong. No se aplica al personal estadounidense destinado fuera de China.

La única excepción a la política es para el personal estadounidense con relaciones preexistentes con ciudadanos chinos, que pueden solicitar exenciones. Si la exención es denegada, deben terminar la relación o dejar su puesto, dijeron las personas. Cualquiera que incumpla la política recibirá orden de abandonar China inmediatamente.

La política fue comunicada de forma verbal y electrónica al personal estadounidense en China en enero, pero no ha sido anunciada públicamente.

El Departamento de Estado dijo que no comenta sobre asuntos internos. El Consejo de Seguridad Nacional remitió las preguntas al Departamento de Estado. Burns, el exembajador, no respondió a una solicitud de la AP enviada a su dirección de correo electrónico en The Cohen Group, una consultoría a la que se reincorporó como vicepresidente en febrero.

Un regreso a la Guerra Fría

Los servicios de inteligencia de todo el mundo han utilizado durante mucho tiempo a hombres y mujeres atractivos para obtener información sensible, especialmente durante la Guerra Fría. El Departamento de Estado y otras agencias con oficinas en China han tenido durante mucho tiempo requisitos estrictos de reportar las relaciones personales del personal estadounidense estacionado allí, así como en países rivales considerados amenazas importantes de inteligencia como Rusia o Cuba.

Documentos desclasificados del Departamento de Estado muestran que en 1987, el gobierno de Estados Unidos prohibió al personal estacionado en el bloque soviético y China hacerse amigo, salir o tener relaciones sexuales con locales después de que un infante de marina estadounidense en Moscú fuera seducido por una espía soviética. Esas restricciones se relajaron después del colapso de la Unión Soviética en 1991, según reportes de noticias de la época.

En China no se ha aplicado una prohibición de esa clase durante muchos años. Hasta la nueva prohibición en enero, el personal estadounidense en China estaba obligado a reportar cualquier contacto íntimo con ciudadanos chinos a sus supervisores, pero no se les prohibía explícitamente tener relaciones sexuales o románticas.

Diplomáticos y expertos en inteligencia de Estados Unidos dicen que Beijing continúa utilizando de forma agresiva las seducciones de personal para acceder a secretos estadounidenses. En presentaciones antes de ser destinados a China, el personal estadounidense es informado sobre ejemplos donde los servicios de inteligencia chinos enviaron mujeres atractivas para seducir a diplomáticos estadounidenses, y se les advierte que docenas de agentes de seguridad del estado chino pueden ser asignados para seguir a cualquier diplomático individual de interés.

Se sabe poco sobre las políticas de no confraternización del gobierno de Estados Unidos en otros lugares, ya que se consideran clasificadas. Se desconoce lo restrictivas que son tales políticas en otros países.

Aumento de tensiones, controles más estrictos

En los últimos años, las tensiones entre Washington y Beijing han escalado por el comercio, la tecnología y la competencia geopolítica.

Peter Mattis, un exanalista de la CIA y presidente de The Jamestown Foundation, un grupo de expertos con sede en Washington, dijo que hubo al menos dos casos publicitados en los que agentes de Beijing sedujeron a diplomáticos estadounidenses estacionados en China, aunque no ha oído hablar de casos así en los últimos años.

Mattis agregó que otro problema es que la seguridad estatal china no recopila inteligencia solo a través de espías, sino también presionando a personas chinas corrientes para obtener información, a menudo a través de amenazas o intimidación. Eso, dijo Mattis, significa que cualquier ciudadano chino que salga con un diplomático estadounidense podría ser vulnerable a la coerción.

“El MSS está dispuesto a aprovechar cualquier conexión humana que tenga un objetivo para recopilar inteligencia”, dijo Mattis, utilizando un acrónimo para el Ministerio chino de Seguridad del Estado. “Este cambio de regla sugiere que el MSS se ha vuelto mucho más agresivo en intentar acceder a la embajada y al gobierno de Estados Unidos”.

El Ministerio chino de Exteriores no comentó sobre la prohibición, diciendo en un comunicado enviado por fax que era “más apropiado preguntar a Estados Unidos sobre esta cuestión”.

China también ha ido endureciendo sus ya estrictos controles sobre su personal en el extranjero, según regulaciones chinas, noticias en medios y cuatro personas familiarizadas con la burocracia de China que hablaron bajo condición de anonimato para poder discutir un tema sensible. En los últimos años, Beijing comenzó a hacer cumplir estrictamente regulaciones que prohíben promociones para funcionarios públicos chinos con cónyuges que adquirieron ciudadanía extranjera y evitan que los diplomáticos pasen un período prolongado de tiempo en un país, obligando a algunos a regresar a China.

El Ministerio chino de Exteriores y muchos otros organismos gubernamentales prohíben a sus funcionarios y personal tener relaciones sexuales o románticas con ciudadanos extranjeros, mientras que a los miembros del ejército o la policía china generalmente se les prohíbe salir de China en absoluto sin la aprobación expresa de sus supervisores.