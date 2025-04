Secretario del DE señala que jueces han dejado sin trabajo a maestros por desconocimiento en casos de personas con autismo

El desconocimiento para manejar una situación con un menor o adulto con autismo ha provocado situaciones con las agencias de ley y orden, así como los tribunales.

Ante esto, la gobernadora Jenniffer González Colón anunció el lanzamiento de la Academia de Apoyo a la Familia del Estudiante con Diversidad Funcional.

“Precisamente porque la población no está preparada para manejar casos con niños o adultos dentro del espectro, o de cualquier otro tipo de diversidad funcional, es importante este tipo de academias. Tenemos las mejores prácticas que las entidades sin fines de lucro realizan, pero el gobierno tiene que adecuarse. Así que estos adiestramientos se hacen primero al personal inicial, luego a los maestros, y posteriormente a todos los empleados públicos, para manejar casos de niños y de adultos. Porque tenemos adultos con condiciones”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

Por su parte, el secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés expresó que, por situaciones en el manejo de una persona con autismo, se han radicado querellas que han terminado en los Tribunales, inclusive, con maestros expulsados.

“Hay una cantidad de casos que hemos estado recibiendo con solicitudes de órdenes de protección por el manejo, a veces, de situaciones: llamadas al 9-1-1 por un episodio de un estudiante, la activación de la policía, de emergencias médicas. Esto se está dando mucho. Así que poder impactar a todo este personal de manera sistemática va a ser esencial para tener una respuesta diferente. Estamos hablando de los adiestramientos que la Policía está recibiendo, que nuestros maestros están recibiendo, e igualmente de confeccionar protocolos que permitan tener una distinción en las situaciones”, expresó.

“Yo tengo jueces hoy en día —y hago el llamado también a la Rama Judicial— que por su falta de sensibilidad han sacado a maestros de su trabajo. Maestros que han querido hacer su trabajo de corazón, y la falta de herramientas ha provocado que alguna situación se malinterprete. Así que lo que buscan todos estos adiestramientos es, precisamente, contestar esa pregunta: ¿qué hacer?, ¿cómo hacerlo?, ¿cómo interpretar esa conducta que estamos viendo?, que de momento nos sacó de la norma, nos sacó de la normalidad y vemos que puede ser una situación de peligro físico para ese estudiante, para ese menor, para ese adulto. ¿Amerita de verdad que se haga una querella? ¿Amerita que lo procesemos criminalmente? ¿Amerita que lo saquemos de la escuela? ¿Amerita que deje de participar de esos eventos? Porque tuvo una reacción que él no controla. De eso es de lo que se trata”, añadió.

Por su parte, Nilda Morales, presidenta de SER de Puerto Rico insistió que lo fundamental es educar a las familias y su entorno a comprender estas situaciones.

“Todos los seres humanos, no importa el diagnóstico, respondemos a lo mismo: a la sensibilidad, al respeto, al entendimiento. ¿Cómo se logra eso? Con educación. Dejar de dar las cosas por sentado. El que dice “de buena tinta”, ¿de dónde fue la tinta? Si educamos a nuestro ciudadano —porque es el papá, pero tiene vecinos, tiene familia, tiene maestros— todo ese componente se convierte en agentes que afectan el entorno de esos ciudadanos. Y cuando llaman porque el nene no deja de gritar y acusan de maltrato —¿cuántas querellas recibe el Departamento de la Familia? —, lo están maltratando. No. No lo pueden callar. ¿Y qué van a hacer? Todo eso se logra educando. Y los tribunales son parte de ese proceso, porque ahí es donde vamos a ver la parte judicial de cualquier acto que haya sucedido”, expresó.

El programa ofrecerá orientación sobre los derechos y obligaciones de los estudiantes con diversidad funcional, recursos gubernamentales y de organizaciones sin fines de lucro, y opciones postgraduación.