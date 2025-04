Secretario de Educación afirma que currículo de equidad de género y antirracista no será impactado por políticas Trump

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, aseguró que el currículo de equidad de género y antirracista que se implementará en las escuelas de Puerto Rico no se verá afectado por los cambios en el gobierno de Estados Unidos, particularmente las posturas del presidente Donald Trump en contra de los principios de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

“La forma en que se trabajó esa política pública, de la cual me siento sumamente orgulloso y está en proceso de implementación en todas las escuelas. No, la política pública en Washington no trastoca esta política pública. Estamos hablando de respeto para todos los seres humanos”, afirmó Ramos Parés.

El currículo de equidad y respeto, que se estableció en 2022 pero comenzó a aplicarse este semestre, aborda temas como la empatía, el discrimen y el racismo de manera transversal en las materias desde prekínder hasta duodécimo grado.

“Los cambios en política pública en Washington vienen a eliminar una política pública que requería que se atendieran unos asuntos con un lenguaje, con una creación de oficina, pero no lo que está ocurriendo ahora mismo en las escuelas y en la universidad”, explicó el titular del departamento.

El funcionario subrayó que la política educativa local fue construida con el consenso de distintos sectores y que, pese a las diferencias en la definición de ciertos conceptos, su aplicación está alineada con las normativas actuales.

“Con las políticas públicas que nosotros tenemos, que fue una política de consenso, traemos a la mesa a todos los sectores. Se trabajó el lenguaje. Hay un asunto de definición. Vemos sectores definiendo palabras de manera distinta. Así que esas políticas públicas te puedo garantizar que tienen una definición que va acorde con las políticas que se están implementando hoy”, sostuvo Ramos Parés.