Jenniffer González anuncia medidas en Educación y centros de actividades que benefician personas con diversidad funcional

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció hoy una serie de iniciativas enfocadas en mejorar la accesibilidad y la inclusión de las personas con diversidad funcional en la isla.

Acompañada por la secretaría de Estado y directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, Verónica Ferraiuoli, y el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos, la mandataria presentó proyectos que beneficiarán tanto a la infraestructura del Centro de Convenciones como al sistema educativo del país.

“Seguimos cumpliendo con nuestros compromisos programáticos con la comunidad con diversidad funcional”, expresó la gobernadora.

En el ámbito de la infraestructura y la inclusión, Ferraiuoli detalló que el Centro de Convenciones está trabajando en la implementación de mejoras para hacerlo un espacio completamente accesible para todas las personas, por lo se anunció la apertura de salas sensoriales en el Centro de Convenciones y en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, diseñadas para para apoyar a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastorno del Procesamiento Sensorial (TPR), Ansiedad, entre otros condiciones relacionadas.

“La apertura de estas salas sensoriales en el Coliseo de Puerto Rico y el Centro de Convenciones representa mucho más que una mejora en infraestructura. Es una acción concreta que atiende una necesidad que por años ha estado presente y no siempre visibilizada; garantizar que todas las personas, independientemente de cómo procesan el mundo que las rodea, puedan sentirse cómodas, seguras y bienvenidas en espacios públicos. Hoy, en el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, este proyecto cobra aún más significado. Sabemos que para muchas personas neurodivergentes, asistir a un concierto, una convención o un evento deportivo puede ser un reto enorme. Estas salas ofrecen una alternativa para que esta población pueda tener un espacio para regularse, descansar, continuar y, sobre todo, participar. Porque la verdadera inclusión no es solo permitir la entrada, es asegurar la experiencia. En la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, nos enorgullece liderar con acciones que puedan servir de ejemplo y que inviten a otros sectores a repensar cómo diseñamos y operamos nuestros espacios. Estas salas no son un lujo, son un paso necesario hacia la equidad. Y este es solo el comienzo”, expresó Ferraiuoli.

Estas salas están certificadas por KultureCity, organización sin fines de lucro con base en Estados Unidos que lidera el movimiento global de inclusión sensorial. A partir del miercoles, las salas sensoriales estan disponibles libre de costo para cualquier persona que lo necesite durante un evento.

Por otro lado, Ramos, junto a la gobernadora, anuncio el lanzamiento de la Academia de Apoyo a la Familia del Estudiante con Diversidad Funcional,que busca empoderar a padres, tutores y encargados mediante capsulas informativas, talleres, seminarios y material educativo.

“Esta academia es otro compromiso programático que estamos cumpiendo con nuestra gente. Nuestra meta es garantizar que las familias de estudiantes con diversidad funcional tengan acceso a la información y recursos que necesitan para apoyar a sus hijos y que también conozcan cuáles son las obligaciones del Gobierno en cuanto a la educación de sus hijos y cómo asegurarse de que cumpla con esas obligaciones. Esta academia será un espacio clave para empoderar y educar a quienes cumplen este rol fundamental”, expresó González.

El programa ofrecerá orientación sobre temas como los derechos y obligaciones de los estudiantes con diversidad funcional, recursos gubernamentales y de organizaciones sin fines de lucro, y opciones postgraduación. Además, profesionales del sistema educativo, incluyendo psicólogos, trabajadores sociales y consejeros escolares, serán capacitados para ofrecer estas orientaciones de manera eficaz.

“Este proyecto es una pieza esencial para lograr una inclusión real y efectiva en nuestro sistema educativo. La formación de nuestros profesionales y el apoyo directo a las familias nos ayudarán a mejorar los servicios y oportunidades para nuestros estudiantes con diversidad funcional”, destacó Ramos

La primera sesión de capacitación, dirigida a trabajadores sociales y consejeros escolares, se realizará el 2 de abril en la Región Educativa de Bayamón, con dos sesiones programadas. Conforme al comunicado, se proyecta capacitar a 267 profesionales en esa región.

Posteriormente, los psicólogos escolares recibirán adiestramiento en junio, para evitar interrupciones en los servicios durante el semestre escolar.

Las fechas de las orientaciones para otras regiones