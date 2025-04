Secretario de Salud sobrevive controversia, pero le leen la cartilla en el Senado

Tras pasar por semanas de señalamientos y una comisión total en el Senado, el lunes se confirmó el nombramiento del Dr. Víctor Ramos como secretario del Departamento de Salud.

Sin embargo, el aval del Senado vino acompañado con una advertencia del presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, quien le leyó la cartilla tanto al ahora secretario en propiedad como a la gobernadora de Puerto Rico. Rivera Schatz señaló que la gobernadora será responsable de las actuaciones de Ramos, luego de que se confirmara a su designado para Salud.

“La mayor responsabilidad la tiene la gobernadora ahora, porque el Senado le ha confirmado el designado que ella quería, ahora tiene que asegurarse, la señora gobernadora tiene que asegurarse de que no nos falle. Ella tiene que asegurarse, de que no haya señalamientos de ninguna clase y sobretodo, porque le hice la pregunta directa a Víctor Ramos, la firma Politank, le pregunté directamente si estaban cabildeando en el Departamento de Salud, él me dijo que los muchachos habían ido por allí. Con todo lo que ha ocurrido el Dr. Víctor Ramos tiene que estar segurísimo de que no se cometa un error porque le va a costar carísimo”, expresó Rivera Schatz.

Sobre estas expresiones, Ramos, se expresó en el programa “Primera Pregunta” (Telemundo) con el periodista Rafael Lenín López, a quien le aseguró que trabajará en cumplimiento de la ley. Igualmente, negó que tenga en sus planes contratar a la firma Politank, que antes pertenecía al secretario de la gobernación, Francisco Domenech.

“No, esa firma lo que hace es cabildear para entes privados, igual que cualquiera puede presentar a sus clientes. Eso no es ilegal”, respondió ante las preguntas del periodista.

Igualmente, ante las expresiones de Rivera Schatz, este aseguró que no “fallará” como advirtió el presidente senatorial.

“Yo creo que está bien que se fiscalice, ese es el trabajo de la Asamblea Legislativa, fiscalizar”, expresó Ramos.

“Nada se va a hacer fuera de las reglas y los reglamentos. Claramente, el que sea la mejor propuesta sobre algún tema, ese será el que se contratará”, añadió.

Reacciona la gobernadora

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, agradeció en expresiones escritas al Senado de Puerto Rico por la confirmación de Ramos.

“Agradezco al cuerpo legislativo por otorgar su consejo y consentimiento. A continuar trabajando juntos con compromiso y sentido de urgencia por la salud y la calidad de vida de nuestro pueblo”, escribió.