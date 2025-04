Pronostican peligros marítimos y fuertes vientos para este martes.

🌬️ ¡Continúan las condiciones de brisa fuerte!

Vientos de 15 a 25 mph con ráfagas más fuertes en la región. Asegure los objetos sueltos



🌬️ Breezy conditions continue!

