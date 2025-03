René Monclova se expresa tras el robo e incendio de su vehículo

El actor puertorriqueño René Monclova se expresó luego de el robo e incendio provocado de su vehículo ocurrido en la madrugada del viernes en el área del Hotel Bolívar, ubicado en la calle Bolívar en Santurce.

Según el informe preliminar, Monclova alegó que estacionó su vehículo, un Kia Río del año 2013, en las inmediaciones del hotel durante la noche del viernes. Sin embargo, alrededor de las 6:30 de la mañana del sábado, al regresar al lugar, notó que el auto ya no se encontraba donde lo había dejado.

“Para el que no lo sepa, el viernes 28 [de marzo] en la madrugada del pasado jueves para viernes, me robaron el carrito que me llevaba y me traía [un Kia Rio] desde el 2013, que me había dado muy buen servicio. Me lo robaron de la calle, esa mañana yo tenía que ir a una actividad que había aceptado una invitación para un conversatorio con los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón. Hice la querella, tuve que hacerla luego presencial y me fui para la actividad para cumplir con el compromiso previo, y cuando llegué resultó que no solo era un conversatorio sino que todo un homenaje para este servidor en el Día del Teatro. Y hubo un despliegue no solamente de los estudiantes de Bayamón sino de los estudiantes de Ponce, de Morovis, de Caguas que habían ido a rendirme homenaje haciendo diferentes expresiones artísticas. Hubo teatro, música, hubo comparsa, hubo pleneros, hubo un trovador que cantó extraordinariamente. Mientras esto pasaba, esto tan emotivo y tan bonito, y tan sorpresivo también me llamaron que había aparecido mi carro quemado en Piñones”, comenzó diciendo el actor puertorriqueño a través de un video en su cuenta en la red social de Instagram.

Continuó: “Me llamaron los amigos de Recursos Naturales y de ahí en adelante se desencadenó una lluvia de expresiones de apoyo en las redes, de expresiones de indignaciones ante lo sucedido, de cariño, de respeto, de solidaridad, gente ofreciéndome su carro, dinero, gente que sugirió recaudación de fondos que no la voy a aceptar, porque yo soy un trabajador y ya sabré hacerme de mi carrito. Yo solo necesito uno que me lleve y me traiga, pero lo agradezco, no se preocupen”.

El actor sostuvo que para combatir este tipo de crímenes e incidentes se debe usar la educación y el arte. “Más allá de eso, lo sucedido invita a una reflexión de la síntesis de todo lo que es nuestro pueblo. Es capaz de cosas extraordinarias como ese evento que ocurrió en la Universidad, como las expresiones de solidaridad, de estar ahí para cuando se necesita, cuando el que le ha pasado algo necesita ayuda, apoyo y compromiso están ahí. Pero también pone en primer plano eventos como el del robo del carro que nos habla del enorme deterioro en el país que solo podemos bregar con él y atajarlo mediante la educación y el arte por supuesto. Esas dos expresiones que nacen desde la nobleza”, destacó.

“Más allá de esta reflexión estoy enormemente agradecido con todos aquellos que expresaron su solidaridad y su apoyo. Los quiero desde el fondo de mi corazón. Un beso. Gracias. No hagan recaudaciones, no hace falta. Gracias”, finalizó su mensaje Monclova.

Las autoridades se encuentran investigando los hechos para esclarecer lo ocurrido. Al momento, no se han ofrecido más detalles sobre el estado del vehículo ni posibles sospechosos.