Lanzan sitio web para promover la independencia de Puerto Rico

Los autores de la carta enviada al presidente Donald Trump proponiendo la independencia para Puerto Rico por medio de orden ejecutiva ahora lanzaron un sitio web para promover el estatus político.

Se trata de la página “Plan B Independencia”, que tiene como fin continuar la discusión pública sobre por qué es necesaria la independencia y ofrecer una plataforma informativa, y participativa para el público en general.

A través de declaraciones escritas, el grupo aseveró que el portal será un espacio dedicado a responder inquietudes comunes sobre el proceso de independencia, “proporcionando claridad y fomentando un diálogo informado”.

El Dr. Carlos Rivera Lugo, filósofo del derecho y analista político, destacó lo siguiente: “La divulgación del proyecto de orden ejecutiva y esta plataforma digital abren el cauce a una conversación seria y necesaria sobre el futuro político del país. La independencia es el único camino que nos permite reconstruir la democracia desde el suelo patrio, sin tutelajes coloniales”.

Por su parte, la economista, Dra. Martha Quiñones, comentó: “La independencia no solo es un acto de justicia histórica, sino una necesidad económica urgente. Puerto Rico tiene el talento humano, los recursos y la capacidad para desarrollar una economía sustentable, justa y soberana. Este plan ofrece un marco realista para lograrlo”.

Contenido y funcionalidades del sitio web

El portal ofrece una variedad de recursos y herramientas diseñadas para facilitar la comprensión y participación en el proceso de descolonización:

• Trasfondo y Misión: Se presenta una visión detallada de los fundamentos que inspiran esta iniciativa, destacando la necesidad de una Orden Ejecutiva como mecanismo legítimo para superar el estancamiento colonial y promover una transición ordenada hacia la soberanía.

• Descarga del Proyecto de Orden Ejecutiva: Los visitantes pueden acceder directamente al documento titulado “Executive Order on the Transition of Puerto Rico to Sovereign Independence”, que propone una acción ejecutiva basada en el poder presidencial para iniciar un proceso de ruptura pacífica y ordenada con el régimen colonial.

• Iniciativas Clave: El sitio detalla cuatro pilares fundamentales del plan:

1. Foro Nacional por la Independencia: Organización de eventos en todo Puerto Rico para educar y movilizar a la ciudadanía sobre la viabilidad de la independencia, mediante debates y presentaciones de expertos.

2. Plan de Acción para la Transición: Elaboración de un documento con propuestas concretas sobre gobernanza, relaciones internacionales, economía y derechos ciudadanos en un Puerto Rico independiente.

3. Campaña de Comunicación y Concienciación: Implementación de una estrategia mediática con contenido digital para desmentir mitos sobre la independencia y destacar sus beneficios.

4. Red de Apoyo Internacional: Establecimiento de vínculos con organismos internacionales y movimientos de autodeterminación para fortalecer el reconocimiento de la lucha de Puerto Rico por la independencia.

• Sección de Preguntas Frecuentes: Un espacio dedicado a responder inquietudes comunes sobre el proceso de independencia, proporcionando claridad y fomentando un diálogo informado.

Participación ciudadana y registro de apoyo

Conscientes de la importancia de la participación de la ciudadanía, el sitio web ofrece funcionalidades que permiten a los usuarios:

• Registro de Apoyo: Los interesados pueden inscribirse para expresar su respaldo a la iniciativa, recibir actualizaciones y participar en actividades relacionadas con el movimiento hacia la independencia.

• Acceso a Documentos y Noticias: Se proporciona un enlace directo para descargar materiales relevantes y mantenerse informado sobre los avances y eventos futuros.

• Pequeñas Donaciones: Se proporciona un enlace directo para hacer donaciones pequeñas para el desarrollo del proyecto.

El Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez exhortó a la ciudadanía a unirse a la causa: “Invitamos a todas las personas comprometidas con la justicia, la democracia y la dignidad nacional a respaldar esta iniciativa. Plan B Independencia es una herramienta para construir colectivamente la ruta hacia la soberanía. Puerto Rico necesita voluntad, organización y un plan claro. Este es el momento de actuar por nuestra independencia”.

El proyecto de Orden Ejecutiva titulado “Executive Order on the Transition of Puerto Rico to Sovereign Independence” fue elaborado por un grupo de destacados juristas, economistas, líderes comunitarios, intelectuales y académicos comprometidos con la autodeterminación e independencia de Puerto Rico, entre los cuales se encuentran: el Dr. Carlos Rivera Lugo, la Dra. Martha Quiñones, el Lcdo. Edil Sepúlveda, el Prof. Javier Hernández, la analista de política pública Christina Mojica, la Lcda. Marilú Guzmán, la Dra. Palmira Ríos, el radiodifusor Alfonso Giménez Lucchetti, la relacionista profesional Madeline Ramírez, el Dr. Carlos Severino y el Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez.