Celebran encuentros para fortalecer la economía del país a través de las biociencias

El Centro Molecular-UPR sirvió como sede para varios encuentros que procuran esfuerzos para fortalecer la economía del país a través de las biociencias.

Su sede en Cupey fue el epicentro de reuniones y diálogos con investigadores, directores de innovación y comercialización de varias universidades de los Estados Unidos y destacados empresarios en la industria de las ciencias y la ingeniería.

El doctor Mario Jordi Maura, director de negocios del Centro Molecular, explicó que el propósito en común de los universitarios, funcionarios del gobierno federal y empresarios puertorriqueños, es procurar reducir la brecha entre la universidad y la industria, para abonar a la recuperación económica y al crecimiento de Puerto Rico. La serie de encuentros fue financiada por la Administración de Desarrollo Económico (EDA) de los Estados Unidos.

“En la agenda se incluyó la evaluación comparativa de las mejores prácticas de las principales instituciones de los Estados Unidos en el tema de emprendimiento en las biociencias, la posibilidad de lanzar proyectos piloto en colaboración y el establecimiento de un programa sostenible a largo plazo”, compartió.

El doctor Maura es también el investigador principal del Centro ASTRE (Advancing Science and Technology Research and Entrepreneurship), dirigido a empresas de nueva creación, la industria farmacéutica e investigadores con descubrimientos científicos e innovaciones tecnológicas, cuya construcción se realizó en el quinto piso del Centro Molecular y la financiación emanó de propuestas sometidas al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) de Puerto Rico y EDA.

El programa de este encuentro incluyó la visita del Dr. Peter Allen, director ejecutivo de la Oficina de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania, unidad encargada de la comercialización de propiedad intelectual desarrollada en el campus. Allen también dirige la Oficina de Participación de Inversores y Nuevas Empresas (Investor Engagement and New Ventures Office); el Dr. Jeff Feng, codirector de la Escuela de Diseño Industrial en la Universidad de Houston, Texas, y diseñador del BRAIN Center, para el desarrollo de innovaciones en neurología; y la Dra. Dalya Ismael, profesora adjunta de Tecnología de Ingeniería Civil (CET), en el Departamento de Tecnología de Ingeniería, de la Universidad Old Dominion en Norfolk, Virginia. Sus investigaciones se centran en fomentar prácticas de diseño y construcción.

El personal ejecutivo que lidera el Centro Molecular también aportó en las conversaciones con sus experiencias, entre ellos, los doctores Martín Montoya (director de operaciones) y José Lasalde (director científico).

Ya en la tarde se realizaron entrevistas tipo one to one con investigadores y emprendedores puertorriqueños en las biociencias. En estas participaron el Dr. Giovanni Acosta CEO de Velsta Innovations y el Dr. Marcelo Samsa, investigador principal del Laboratorio de Tecnologías Aplicadas al ARNm, ambos operando desde el Molecular, y el representante de Invest PR Alexis Rivera, director de desarrollo de negocios.

De igual forma, hubo una sesión especial de Pitch Deck para SBIRs con investigadores, en la cual participaron Luis Bermúdez y Adrialis Santiago como representantes de LilaTToo, equipo que trabaja en un dispositivo médico removible que medirá -en tiempo real- los niveles de litio en los pacientes de trastorno bipolar; y la Dra. Perla Cruz-Tato, gerente de instrumentación científica en el Molecular e investigadora asociada en el Laboratorio de Materiales Poliméricos y Multifuncionales para Aplicaciones Ambientales y Biomédicas. Esta charla fue ofrecida por la ingeniera Julie Gulick, CEO y presidenta de Bally Design, una compañía líder en el diseño industrial, que asiste a las empresas en identificar oportunidades de crecimiento y desarrollo de productos, interfaces y experiencias.

El grupo además sostuvo diálogos con funcionarios de la Universidad de Puerto Rico, entre ellos, Ana Feliciano, asistente del decano de la Unidad de Fondos Externos (DEGI) RRP-UPR, Luis Medina, decano del DEGI (Decanato de Estudios Graduados e Investigación) RRP-UPR, y José Medina, director de la Oficina de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología en Administración Central de la UPR.

El equipo de EDA adicional realizó reuniones virtuales con el Dr. Ignacio Pino, cofundador y CEO de CDI Laboratories Inc.; Jaime Morales, director del Programa Emprendedores en Ascenso (Rising Entrepreneurs) de la Fundación Bravo Family; Karlos Miranda fundador y CEO de Watric Energy Resources; además del abogado e ingeniero químico José M. Couvertier, director de Desarrollo Comercial de PRatian. La visita a la isla también incluyó un recorrido por las facilidades el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico.