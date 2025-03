Cataño será sede de conferencia regional sobre Alzheimer

La Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, en colaboración con el Municipio de Cataño, invita a la ciudadanía a la Conferencia Regional: “La Importancia de Conocer la Enfermedad de Alzheimer: Su Diagnóstico, Detección Temprana y Manejo”, a celebrarse el sábado, 29 de marzo de 2025, en la Casa Alcaldía de Cataño.

El evento comenzará a las 8:30 a.m., con la conferencia principal de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., dirigida por el Dr. Heriberto Acosta, destacado neurólogo clínico con más de 45 años de experiencia en el diagnóstico y manejo de condiciones neurológicas, en especial enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Graduado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, el Dr. Acosta se ha dedicado durante décadas al servicio de pacientes con demencia, combinando su práctica clínica con educación médica y asesoría científica. Actualmente, es asesor científico de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, colaborando activamente en iniciativas de concienciación en toda la Isla.

PUBLICIDAD

Esta conferencia tiene como objetivo educar sobre la importancia de reconocer los síntomas tempranos del Alzheimer, condición que afecta la memoria, el pensamiento y la conducta, y que impacta no solo al paciente, sino también a toda su red familiar. En Puerto Rico, se estima que más de 100,000 personas viven con algún tipo de demencia, una cifra que sigue aumentando con el envejecimiento poblacional.

“La detección temprana es clave. Permite a las familias planificar, buscar tratamiento, acceder a recursos y, sobre todo, mantener la mejor calidad de vida posible por más tiempo”, destacó Edna Rodríguez, presidenta de la Junta de Directores de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico.

Además del diagnóstico, se abordarán estrategias para el manejo diario de la condición y el apoyo a los cuidadores, quienes suelen enfrentar retos significativos tanto físicos como emocionales. Este espacio será una oportunidad única para adquirir herramientas prácticas, orientación directa y conectarse con una comunidad de apoyo.

“Para nosotros en Cataño, la salud y el bienestar de nuestras familias es prioridad. Conocer sobre el Alzheimer y cómo manejarlo es esencial para cuidar mejor a nuestros seres queridos. Nos honra poder ser sede de esta conferencia y recibir a nuestra gente en un espacio de orientación y solidaridad,” expresó el alcalde Julio Alicea Vasallo.

Esta actividad también forma parte del compromiso de los organizadores en promover una sociedad más informada, compasiva y libre de estigmas en torno a las enfermedades mentales y cognitivas. Precisamente, en septiembre del 2022 la administración municipal de Cataño, aceptando la iniciativa de Rayma Denizard Ramsamy quien su padre padeció dicha enfermedad, coordinó para pintar de morado uno de los muelles del Frente Marítimo en apoyo a la concienciación sobre el Alzheimer.