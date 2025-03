“No es el Puerto Rico que queremos”: Gobernadora tras video de mujer que ataca a otra con bate

La gobernadora Jenniffer Gonzalez reaccionó a los recientes videos de la agresión registrada en la avenida Barbosa, en Hato Rey, donde una mujer atacó brutalmente a otra con un bate, rompiendo los cristales de su vehículo y propinándole golpes en el rostro.

“No es el Puerto Rico que queremos”, dijo la gobernadora.

El violento ataque, ocurrido a plena luz del día, dejó a la víctima con lesiones en la cara y los brazos. Según la querellante, el incidente comenzó cuando notó que un vehículo la seguía, hasta que le bloqueó el paso. De inmediato, la agresora descendió del auto, destrozó los cristales delanteros y laterales, y luego abrió la puerta para golpearla directamente.

En el presente, la Policía continúa investigando el caso, aunque la agredida no ha mostrado interés en radicar cargos ni en cooperar con la investigación.

La gobernadora, además, describió el suceso como uno lamentoso.

“Esos casos específicos que vimos, yo creo que nos sorprendieron a todos, ¿verdad? Uno quizás tiene la percepción de que eso solamente lo hacen los hombres, y ver mujeres, ¿verdad?, agarrando un bate y agrediendo a otras. Es triste, doloroso, porque eso es lo que ve nuestra gente, eso es lo que ven nuestros niños, ¿verdad? Y no es el Puerto Rico que nosotros queremos”, afirmó.

Asimismo, detalló las dificultades legales que podrían surgir en un caso siendo investigado sin cargos oficiales por parte de la víctima.

“Además de eso, es bien difícil cuando tú no tienes una víctima que esté dispuesta a dar una declaración jurada para poder empezar un proceso legal. Ese es el marco derecho, ¿verdad? Tiene que haber una víctima, tiene que haber una declaración jurada, para poder activar el componente del Departamento de Justicia, la radicación de cargos. Y cuando tú no tienes un testigo que pueda dar testimonio de primera fase, de primer conocimiento, no porque le dijeron, ¿verdad?, sino porque experimentó esa violencia, pues tú no puedes activarla para tu orden mental. Así que lo vimos, pero si la persona que fue víctima no está dispuesta a hacer una declaración, pues dificulta más el trabajo de la policía”, explicó la mandataria.