Aseguran Víctor Ramos cuenta con los votos para ser confirmado

El designado secretario del Departamento de Salud (DS), Víctor Ramos Otero, contaría con los votos para ser confirmado al puesto.

Así lo aseguró el presidente de la Comisión senatorial de Salud, Juan Oscar Morales, en entrevista con Milly Méndez para el programa Pega’os en la Mañana, Radio Isla.

“Con mucha probabilidad, este lunes, en la Sesión Ordinaria, nosotros vamos a estar evaluando el nombramiento de Víctor Ramos para que los senadores puedan emitir su voto (...) Lo que percibí ayer, yo no le he solicitado a nadie que me diga como va a votar. Por lo que yo vi ayer, va a tener los votos el nominado Víctor Ramos”, dijo el senador.

Las expresiones del senador surgen luego de que Ramos Otero compareciera ante Comisión Total del Senado tras las controversias que surgieron durante su presidencia en el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.

La gobernadora Jenniffer González Colón afirmó que el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, doctor Carlos Díaz Vélez, “no pudo probar absolutamente nada” de lo que ha alegado públicamente contra el nominado secretario.

“Llevamos dos meses con una novela de Corín Tellado, y literalmente el final no fue el que esperaba el villano, siendo el presidente del Colegio de Médicos”, expresó González Colón en conferencia de prensa.

Según la gobernadora, Díaz Vélez aseguró tener documentos que evidenciaban delitos, malversación y despilfarro de fondos relacionados al fallido plan médico del Colegio.

“Yo le envié una carta como gobernadora pidiéndole esos documentos para evaluar el nombramiento, y al día de hoy no he recibido un solo papel”, indicó la mandataria.

González Colón sostuvo que bajo juramento en el Senado, Díaz Vélez admitió que no le constaba ninguna investigación federal contra Ramos Otero, y que los fondos del plan médico se usaron para gastos operacionales.

“A preguntas de varios senadores aceptó que él fue quien firmó el contrato por el que se le pagó a Ramos por los procesos de vacunación. También dijo que el plan médico no fue idea del doctor Ramos, sino de la junta que él mismo integraba como vicepresidente”, sostuvo.

Sobre la nominada secretaria de Estado, Verónica Ferrauioli, la gobernadora mencionó que esta fungía como abogada del Colegio de Médicos, no del doctor Ramos Otero, y que su rol fue asesorar institucionalmente.

“Ella le pidió al actual presidente del Colegio que le permitiera renunciar al privilegio abogado-cliente para poder hablar de esas transacciones, pero él se negó. ¿Por qué no la deja hablar? Porque sabe que puede demostrar las cosas que allí ocurrieron”, cuestionó.

En cuanto al requerimiento de documentos federales fechado el 25 de enero de 2024, González Colón mencionó que no fue dirigido a Ramos Otero como individuo, sino al Colegio de Médicos.

“Tengo entendido que toda la información fue entregada y que no hay ninguna investigación federal activa contra el doctor Ramos”, afirmó.

La mandataria confió en que, tras la vista senatorial del jueves, el Senado podrá ejercer su deber constitucional y confirmar a Ramos Otero como secretario del Departamento de Salud.