Surgen nuevos casos de represión en EEUU contra simpatizantes propalestinos

BOSTON (AP) — Una estudiante turca emboscada por la policía federal mientras caminaba por las calles de un suburbio de Boston es la más reciente partidaria de causas palestinas en ser atrapada por las medidas del gobierno del presidente Donald Trump contra inmigrantes que han expresado sus opiniones políticas.

Rumeysa Ozturk, de 30 años, estudiante de doctorado en la Universidad de Tufts, había sido trasladada fuera de Massachusetts cuando su abogada acudió a la corte y un juez ordenó que permaneciera en el estado, dijeron abogados del gobierno de Estados Unidos el jueves en un documento judicial.

Los abogados señalaron que Ozturk, detenida el martes poco después de salir de su casa en Somerville, fue trasladada a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Basile, Luisiana. Dijeron haber informado a sus abogados sobre su traslado y ayudaron a facilitar el contacto con ella el miércoles por la noche.

Un portavoz de alto nivel del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que las autoridades federales detuvieron a Ozturk y revocaron su visa después de que una investigación encontró que había “participado en actividades en apoyo a Hamás, una organización terrorista extranjera que se deleita en matar estadounidenses”.

“Una visa es un privilegio, no un derecho”, agregó el portavoz. “Glorificar y apoyar a terroristas que matan estadounidenses es motivo para que se cancele la emisión de una visa. Esto es sentido común en seguridad”.

El DHS no proporcionó ejemplos del apoyo de Ozturk a Hamás, designado por el gobierno de Estados Unidos como una organización terrorista.

Los amigos y colegas de Ozturk dijeron que ella no participó estrechamente en las protestas propalestinas que estallaron en los campus la primavera pasada. Afirmaron que su único activismo conocido fue como coautora de un artículo de opinión publicado en un periódico estudiantil y en el que se pedía a la Universidad de Tufts que se comprometiera con las demandas estudiantiles de cortar lazos con Israel.

“Hasta donde sé, lo único que Rumeysa organizó fue una comida compartida de Acción de Gracias”, dijo Jennifer Hoyden, amiga cercana de Ozturk que estudió con ella en el Teachers College de la Universidad de Columbia. “Hay una distinción muy importante entre escribir una carta de apoyo al senado estudiantil y realizar el tipo de acción de la que la acusan, de lo cual no he visto ninguna prueba”.

El arresto parece ser parte de la promesa del presidente Donald Trump de deportar a estudiantes que, según él, participan en “actividades proterroristas, antisemitas, antiestadounidenses”, aplicándola de manera amplia a aquellos que critican a Israel y protestan contra su campaña militar en Gaza.

A principios de este mes, agentes de inmigración arrestaron y detuvieron a Mahmoud Khalil, un residente legal de Estados Unidos y activista palestino que desempeñó un papel destacado en las protestas en Columbia el año pasado. Ahora enfrenta una posible deportación.

Hamás invadió Israel el 7 de octubre de 2023, matando a 1.200 personas, en su mayoría civiles. La ofensiva de represalia de Israel ha provocado la muerte de más de 50.000 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza, y ha destruido gran parte del enclave.

Un video obtenido por The Associated Press parece mostrar a seis personas, con el rostro cubierto, llevándose el teléfono de Ozturk mientras ella grita y es esposada.

“Somos la policía”, se escucha decir a los miembros del grupo en el video.

Se oye que un transeúnte pregunta: “¿Por qué ocultan sus rostros?”

La abogada de Ozturk, Mahsa Khanbabai, presentó el martes una petición en la que solicitaba su liberación y luego, el miércoles, una moción de emergencia. Dijo que no se han presentado cargos contra la estudiante.

La jueza del Distrito de Estados Unidos, Indira Talwani, emitió inicialmente una orden que daba al gobierno hasta el viernes para explicar por qué Ozturk había sido detenida. Talwani también ordenó que la alumna no fuera trasladada fuera del Distrito de Massachusetts sin un aviso previo de 48 horas.

El gobierno dijo el jueves, en su respuesta, que “establecerá la cronología” del arresto y traslado de la estudiante desde Massachusetts.

Ozturk, quien es musulmana, se reunía con amigos para celebrar el iftar, una comida que rompe el ayuno al atardecer durante el ramadán, según Khanbabai.

“Estamos en contacto con funcionarios electos locales, estatales y federales y esperamos que a Rumeysa se le brinde la oportunidad de hacer valer sus derechos de debido proceso”, dijo el presidente de la Universidad de Tufts, Sunil Kumar, en un comunicado emitido el miércoles por la noche. “La universidad trabaja activamente para apoyar a la comunidad de Tufts, al tiempo que moviliza sus recursos y contactos colectivos para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes”.

Ozturk fue una de las cuatro estudiantes que, en marzo pasado, escribieron un artículo de opinión en The Tufts Daily donde criticaban la respuesta de la universidad a las demandas estudiantiles de que Tufts “reconozca el genocidio palestino”, divulgue sus inversiones y se desvincule de empresas relacionadas directa o indirectamente con Israel.

Tras la publicación del artículo, el nombre, la fotografía y el historial laboral de Ozturk se publicaron en el sitio web Canary Mission, que afirma documentar a personas que “promueven el odio hacia Estados Unidos, Israel y los judíos en los campus universitarios de América del Norte”.

Una gran multitud se reunió la noche del miércoles en Somerville para protestar por la detención de Ozturk.

“Es importante que todos recordemos sobre qué escribió ella y por qué fue atacada, que es Palestina”, dijo a la multitud Lea Kayali, del Movimiento Juvenil Palestino.

“Es importante que recordemos que esto no es nuevo para las comunidades inmigrantes, y que esto no es nuevo para los palestinos”, agregó. “El gobierno de Estados Unidos trata deliberadamente de atacar nuestro movimiento y asustarnos para que guardemos silencio. Pero no seremos silenciados”.