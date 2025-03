“Me quería caer encima”: Se defiende estilista que detuvo a mujer que no quería pagar

La estilista Rocío Ramírez, quien protagonizó un incidente que se fue viral en las redes sociales el pasado fin de semana brindó su versión sobre el alegado caso de la mujer que se negó a pagar por los servicios recibidos en su salón de belleza Rouse Hair Center en la avenida Fernández Juncos en Santurce.

Según explicó Ramírez en entrevista con Lo Sé Todo (Wapa TV), la mujer llegó al local solicitando unos servicios que allí no se brindan, sin embargo, luego accedió a realizarse un “blower”.

PUBLICIDAD

“Ella viene buscando un servicio que no se hacía en el salón y yo le dije que ese servicio no se prestaba acá, que se hacían otras cosas”, expresó la estilista, quien afirmó que luego la mujer accedió a hacerse un “blower””, expresó.

Ramírez aseguró que en ningún momento notó que la persona tuviera una actitud extraña y por esto, le brindó los servicios.

“Yo le ofrecí los servicios porque no se veía como una persona que yo pudiera tener alguna duda de su capacidad mental, nunca nos presentó señales”, explicó.

Sin embargo, fue al momento de realizar el pago por los servicios prestados que alegadamente, la mujer cambió su comportamiento.

“Termino de pasarle el blower, ella me dice cuánto es y yo le digo que son $110, la señora me dijo que tenía nada más 60 dólares, que me iba a pagar la otra parte, pero que ella tenía que irlo a retirar al cajero”, la estilista explicó que le indicó que había servicio de ATH en el local, pero asegura que la mujer insistió en hacer el pago en efectivo.

PUBLICIDAD

Ante esto le ofreció acudir a un cajero automático en una gasolinera cercana, sin embargo, esta no accedió.

“Usted me va a dar los 60 dólares que me dijo que me iba a dar en el salón y se puede ir para su casa y yo a trabajar, cuando saca su cartera dice -yo lo que tengo son tres pesos- y se echa a reír en mi cara”, expresó la estilista.

En ese momento indicó que llamó a la Policía, pero indicó que en ese momento la mujer se comenzó a desesperar y fue en ese momento que comenzó el altercado.

“Yo estaba como a unos dos metros de distancia de ella, porque me quería caer encima desde el principio. Yo cogí un vasito de agua y le decía, usted se echa para allá, si me toca le voy a mojar el pelo, después 30 o 40 minutos después la señora sigue y me agredió”, dijo.

Ramírez mostró varios golpes que asegura la mujer le propinó.

“Cuando no podía más la cargué, la senté y me le trepé encima, como que ni se va ni me va a volver a pegar”, indicó Ramírez quien en este momento es que detiene a la mujer y son las imágenes que se fueron virales en las redes sociales.

Posteriormente, se reportó que la mujer fue ingresada en una institución de salud mental.