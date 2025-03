Denuncian tala de árboles y “construcción ilegal” en Vega Baja

Los vecinos y comerciantes del barrio Almirante Norte del Municipio de Vega Baja denunciaron una alegada construcción de estructuras ilegales y la tala de árboles en un predio donde se encontraba un bosque y un parque pasivo en la carretera PR-160.

Según indicó la portavoz de los comerciantes, Cecille Blondet, se exige que se detenga la construcciónd de estas estructuras o se radicará una demanda ante el tribunal.

“La intervención del espacio inició hace dos semanas con la tala indiscriminada de decenas de árboles y ha continuado la última semana con la construcción desordenada de estructuras en un predio público. Aquí no hay rótulo, no hay permisos, no se ha hecho consulta de ubicación y tampoco hay un estudio de tránsito, ni endoso de las agencias como Carreteras, Acueductos, LUMA, Recursos Naturales”, explicó la abogada.

Blondet aseguró que entregaron a la mano en las oficinas municipales, la declaración escrita en la que solicitaron al alcalde Marcos Cruz Molina que— como titular del predio y con carácter de urgencia— detenga estas actividades, que a todas luces son ilegales.

En la comunicación se advirtió que, de no atenderse la situación en un plazo de 48 horas, se tomará acción legal mediante un recurso extraordinario, según provee la Ley 161.

Afirmó que “la situación no es aceptable y requiere acción inmediata y urgente de las autoridades, pues además de que representa un daño inminente para nuestra actividad comercial; también es un problema para el libre flujo del tránsito que discurre por una vía principal y de acceso al expreso. Es una afrenta al espacio urbano y ambiente; y constituye un uso no permitido según la clasificación del predio. Aquí hay violación a la Ley 161 de 2009, a la Ley 416 de 2004, y al Reglamento Conjunto de 2023, por mencionar algunas”.

Blondet representa a la estación de servicio de gasolina Gulf “Salida 35, Inc”., que opera en esa zona desde 2007, junto a otros comercios que incluyen varios restaurantes de comida rápida, entre otras operaciones comerciales y que aseguran generan más de 60 empleos directos y decenas más de empleos indirectos, que aportan casi $200,000 anualmente al municipio de Vega Baja en patentes, IVU municipal, propiedad mueble y propiedad inmueble. En suma, estos comerciantes generan una actividad comercial que sobrepasa los $17 millones anuales.

La abogada añadió que “Salida 35, Inc.”, es un proyecto comercial que se ha desarrollado en Vega Baja a lo largo de casi dos décadas, respetando la ley, los reglamentos, aportando a las arcas municipales y estatales, y cuidando del ambiente y de la comunidad.

“Estamos muy preocupados por la actividad que vemos se está llevando a cabo al margen de la ley en un predio municipal, y es por esa razón que estamos llamando la atención y solicitando la intervención inmediata del alcalde Cruz Molina y de las autoridades para atender la situación que sigue escalando día tras día a la vista de todos”, puntualizó la portavoz.