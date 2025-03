Cámara aprueba proyecto para establecer registro de cabilderos

La Cámara de Representantes aprobó el martes el segundo informe del Proyecto de la Cámara 42, que crea la “Ley del Registro de Cabilderos y Entidades que Realizan Gestiones Relacionadas al Cabildeo y sus Representantes del Gobierno de Puerto Rico”, a fin de establecer la política pública sobre el ejercicio de cabildeo ante todas las ramas del Gobierno de Puerto Rico.

El texto de la medida incluye las definiciones y excepciones que se aplican a esta labor y cómo se ha de reglamentar esta profesión; establece las penalidades y las facultades administrativas particulares para la creación de los registros.

En su turno, el presidente Carlos “Johnny” Méndez Núñez, sostuvo que “este proyecto de la Cámara ha sido radicado en varias ocasiones en varios cuatrienios diferentes, siendo aprobado en este Hemiciclo en distintas ocasiones. Este proyecto lo único que busca es precisamente que haya transparencia en aquellas personas, individuos y corporaciones que realizan una labor que es reconocida, que está reglamentada en otras jurisdicciones, pero no así en la jurisdicción del territorio de Puerto Rico”.

Méndez Núñez puntualizó que la Asamblea Legislativa siempre ha establecido lo que se conoce como un registro de cabilderos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, pero no existe en el Poder Ejecutivo y mucho menos en el Poder Judicial.

Asimismo, destacó que ser cabildero “es una actividad legítima, es una actividad honrosa, lo único es que no hay la transparencia ni hay el conocimiento de quién contrata a quién, quién está ejecutando la labor de cabildeo, cuánto le están pagando y cuál es el resultado final y con quién se reúne esa persona. En la Cámara de Representantes esos elementos se dan cuando se crea este registro de cabildero, pero no así, no hay esa claridad en el Poder Ejecutivo, tampoco en el Poder Judicial. Por eso, hemos atendido un proyecto similar que radicó la señora Gobernadora, Proyecto de Administración y hemos enmendado el proyecto de este servidor incluyendo lenguaje del proyecto radicado por administración porque enriquece el Proyecto de la Cámara 42”.

Durante este turno de Méndez Núñez, expresó que el Proyecto de la Cámara 42 “establece lo que va a ser la transparencia total en el Gobierno de Puerto Rico de quiénes están haciendo representación y han sido contratados por grupos de interés para adelantar algún propósito y a la misma vez, se tendrá constancia de quién los ha contratado, quién les está pagando y de la misma manera, con quiénes se reunieron y cuál es el resultado final. De esa manera el pueblo de Puerto Rico, que anhela que haya transparencia en el Gobierno, no solo en el Poder Legislativo, sino en el Poder Ejecutivo y el Judicial va tener claridad en términos de quiénes son cabilderos, a quienes representan o para que han sido contratados para hacer ese tipo de acción legítima. Por eso le pido a los compañeros que apoyen y endosen esta medida. Es el paso inicial para que haya una transparencia total y le devolvamos al pueblo la confianza en su gobierno”.

El presidente de la Comisión de Gobierno, el representante Víctor Parés Otero señaló que esta medida legislativa busca ampliar la transparencia a las tres ramas del gobierno, en el que se establece que cualquier persona o entidad que se dedica por un pago a esta labor, deberá registrarse ante el Departamento de Estado y mantener al día sus credenciales de modo que exista transparencia en los trabajos del gobierno.

Parés Otero enfatizó que los que no cumplan con lo establecido en esta pieza se enfrentarán a penalidades y explicó que en el caso del Poder Judicial se trata en específico de los manejos que se hagan en la Oficina de la Administración del Poder Judicial. El representante Luis “Junior” Pérez Ortiz también tuvo un turno a favor de la medida.

Mientras que el portavoz de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño, el representante Denis Márquez Lebrón, señaló que la delegación estaría votando a favor de esta medida “porque entendemos que cualquier proyecto con parámetros, que establezca mecanismos de protección, de transparencia, en el ejercicio de una labor como esta, que es una regulada, es importante para el país”.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular Democrático, el representante Héctor Ferrer Santiago, le dio su aval al proyecto al señalar “qué bueno que se le continuidad a medidas de esta importancia, que yo sé que está en el plan del gobierno del Partido Nuevo Progresista, en el plan de gobierno del Partido Popular, que no tengo duda que esté en el plan del PIP y en el Partido Proyecto Dignidad porque le vamos a votar a favor”.