Paramédicos de Emergencias Médicas reclaman justicia salarial y firma de convenio

Decenas de paramédicos del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, que pertenecen a la Unión General de Trabajadores (UGT), se manifestaron esta mañana frente a la sede de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en Hato Rey para reclamar justicia salarial, mayor reclutamiento de profesionales y la firma de un convenio colectivo que lleva en negociación por dos años.

Carlos Vázquez, el delegado del Cuerpo de Emergencias Médicas, exclamó, en medio de la protesta, que el convenio no ha sido reconocido por la JSF, pese a que se lo entregaron hace casi un año.

“Llevamos más de dos años negociando un convenio colectivo. Luego de todos los esfuerzos de los delegados, de todos los paramédicos, varias noches sin dormir, entregamos nuestro convenio. Van más de ocho meses y la Junta de Control Fiscal no nos ha entregado ni un acuse de recibo. Con el pueblo de Puerto Rico y con la salud de nuestro pueblo no se juega. Necesitamos mejores condiciones de trabajo, necesitamos reclutamiento de paramédicos ya. Se nos muere Puerto Rico por falta de paramédicos y los responsables son los de la Junta de Control Fiscal”, clamó.

Bajo la consigna “Dos talleres, una sola UGT”, la manifestante Paola Rodríguez, quien labora en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, también reclamó el efecto que tiene la dejadez del ente fiscal en los pacientes adultos mayores.

“Esta lucha no es en vano. Hay que luchar. Nuestros viejos son los que están en las consecuencias de la incompetencia de la Junta de Control Fiscal. No podemos seguir así. Hay que parar el hospital Centro Cardiovascular para que nos escuchen. Hay que darnos a respetar. Es importante que reconozcan la labor de enfermería. Siempre quieren que hagamos más deberes, pero ¿y la paga? ¿La paga dónde está? Está en la Junta de Control fiscal. Ellos tienen el dinero, pero no nos lo quieren dar; no lo quieren soltar. Es importante que luchemos. Es para nuestros envejecientes que cada día son más”, manifestó.

El presidente de la UGT, Edwin Méndez Cardona, amplió que el plan de clasificación, que lleva en discusión desde enero del 2023, y el convenio colectivo del Centro Cardiovascular no han sido terminados. “Quieren incluir nuevas propuestas al convenio colectivo que nunca estuvieron en mesa para negociación, buscando extender el convenio por tres años”, denunció.

La protesta, anunciada la semana pasada, coincidió con la divulgación de los salarios de algunos jefes de agencia del gabinete de la gobernadora Jenniffer González Colón, que reveló que el director ejecutivo de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), el doctor Regino Colón Alsina, es el más alto, con $274,800.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.