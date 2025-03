“No es necesario”: Gobernadora sobre aumento de luz para pagar pensiones a jubilados AEE

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, dijo el martes que no será necesario un aumento temporal a la tarifa energética para cumplir con el pago de pensiones a jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Que no es necesaria, te voy a explicar por qué no es necesario aumentar la tarifa de luz. Nosotros sometimos la Resolución Conjunta de la Cámara 85, en la versión de la Cámara, para resignar fondos y los fondos de las pensiones están disponibles hasta marzo 31. Así que lo que estamos hablando es para aumentar la cantidad de los meses hasta junio y esa resignación de fondos nos cubriría abril, mayo y junio, y para eso no hay que aumentar la tarifa de la luz”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

“De hecho, mañana nosotros aquí, el director de AAFAF, esta servidora tenemos y el componente de la OGP, tenemos reunión con la Junta Fiscal para discutir mecanismos, para trabajar con esto de manera prospectiva también… No hay necesidad y nosotros no estamos pidiendo un aumento en la factura de luz”, agregó.

Las expresiones responden a una determinación del Negociado de Energía que permitiría un aumento temporero en la tarifa para cubrir las pensiones de unos 12,500 jubilados de la AEE, a ser facturado por LUMA Energy.

Sobre el estado de las plantas de generación operadas o contratadas por Genera PR, la gobernadora sostuvo que las multas por incumplimiento aprobadas en legislación reciente serán una herramienta para garantizar que los operadores cumplan con lo pactado.

La mandataria detalló que ha sostenido reuniones semanales con operadores y agencias federales como FEMA, el Cuerpo de Ingenieros, la EPA y la Oficina de Recuperación, para agilizar los procesos de reembolso y aprobación de proyectos detenidos por falta de fondos federales. También indicó que estará visitando algunas de las plantas.

“Nosotros vamos personalmente a estar visitando muchas de estas plantas también. Yo tengo ahora mismo esta semana aquí un comité de energía que también estarán viendo alguna de estas plantas. Hay que ver, ellos han dicho que no van a cumplir a mayo, yo creo que las herramientas que tenemos ahora en esas leyes que la Asamblea Legislativa nos aprobó nos permiten aumentar las multas por el incumplimiento con lo pactado. Así que, eso es una herramienta adicional que tenemos porque antes yo le mencionaba a la Asamblea Legislativa que si la multa era mil dólares diarios pues le costaba mucho menos al operador que ciertamente cumplir con lo pactado. Ahora, ahora duelen, ¿verdad? Y a diferencia de anterior ahora estas multas no las va a pagar el pueblo de Puerto Rico, las tiene que pagar el operador y así está dispuesto en el proyecto de ley. Así que les llega, de verdad. Nosotros como parte de este esfuerzo, una de las cosas que vamos a hacer es vamos a ir a visitar esas plantas para que específicamente nos digan lo que hemos estado haciendo es hemos estado reuniendo tanto al operador de transmisión como a los operadores de generación con las agencias federales”, expresó.