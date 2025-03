Manifestantes bloquean tránsito en Hungría en protesta contra ley que prohíbe eventos de Orgullo

BUDAPEST, Hungría (AP) — Varios miles de manifestantes bloquearon una importante arteria en el centro de la capital de Hungría el martes en oposición a una reciente ley que prohíbe los eventos del Orgullo LGBTQ+ y restringe el derecho de los húngaros a reunirse.

La manifestación fue la segunda en una semana desde que el partido político Fidesz de Hungría utilizó su mayoría parlamentaria de dos tercios el martes pasado para acelerar la aprobación de la ley, la cual es considerada por los críticos como el ataque más reciente del gobierno a los derechos de la comunidad LGBTQ+ del país.

Con gritos de “democracia” y “la asamblea es un derecho fundamental”, muchos de los varios miles de manifestantes rápidamente arribaron a la calle Kossuth Lajos de Budapest, una de las más concurridas de la ciudad, encendieron bombas de humo de colores y obstruyeron el tránsito.

Una de las manifestantes, Paula Antalfy, de 26 años, dijo que creía que las recientes acciones del gobierno para prohibir ciertos eventos públicos eran “otro paso más en la dirección de desmantelar la democracia”.

“Siento que el amor debería ser libre, y a quién amas no es una decisión de ninguna manera”, expresó. “Que no podamos reunirnos así, como lo hacemos ahora, y estar en nuestras propias calles, en nuestra propia ciudad, es algo con lo que simplemente no puedo estar de acuerdo”.

La nueva ley de Hungría, que recuerda a restricciones similares contra las minorías sexuales en Rusia, enmienda las reglas sobre la asamblea para convertir en delito realizar o asistir a eventos que violen la controvertida legislación de protección infantil de Hungría, que prohíbe la representación o promoción de la homosexualidad a menores de 18 años.

Las autoridades ahora pueden usar herramientas de reconocimiento facial para identificar a las personas que asistan a eventos prohibidos, como el popular desfile del Orgullo LGBTQ+ de Budapest que atrae a decenas de miles de personas cada año, y pueden emitir multas para los infractores de hasta 200,000 forintos húngaros (546 dólares).

Hungary Protest Pride Ban Manifestantes húngaros ocupan el Puente de la Libertad para protestar contra una ley que prohíbe los eventos del Orgullo LGBTQ+ y restringe el derecho de reunión, en el centro de Budapest, Hungría, el martes 25 de marzo de 2025. (Zoltan Mathe/MTI vía AP) (Zoltan Mathe/AP)

El primer ministro populista de derecha de Hungría, Viktor Orbán, ha apuntado en los últimos años a la comunidad LGBTQ+ del país y ha prohibido la adopción por parte de parejas del mismo sexo y, en una ley de protección infantil de 2021, prohibió que se transmitiera cualquier contenido LGBTQ+ incluyendo en televisión, películas, anuncios y literatura disponible para menores.

El Fidesz, partido al que pertenece Orbán, planea adoptar una enmienda constitucional en abril que codificará la prohibición de eventos públicos LGBTQ+. El gobierno húngaro argumenta que sus políticas están diseñadas para proteger a los niños de la “propaganda sexual”, pero los críticos las ven como parte de un esfuerzo más amplio para convertir a las minorías sexuales en chivos expiatorios y movilizar a su base conservadora.

La semana pasada, un portavoz del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo que la reciente ley “resulta en restricciones arbitrarias y discriminatorias sobre los derechos de los individuos LGBTIQ+ a la libertad de expresión, reunión pacífica y privacidad”.

La declaración llamó la atención sobre una parte de la ley que autoriza al gobierno a usar medidas de vigilancia, incluyendo tecnología de reconocimiento facial, para identificar y multar a las personas que participen en eventos prohibidos, y señaló que ese tipo de herramientas “nunca deberían ser desplegadas de manera discriminatoria a través de la vigilancia dirigida de asambleas pacíficas de personas LGBTIQ+ u otros grupos marginados”.

Los organizadores del desfile del Orgullo LGBTQ+ de Budapest, así como el alcalde de la ciudad, han prometido seguir adelante con los eventos del Orgullo de la ciudad, que están programados para celebrar su 30mo aniversario este verano. En respuesta a la reciente ley, los organizadores del Orgullo escribieron: “Esto no es protección infantil, esto es fascismo”.

Benedek Lakos, un miembro de 27 años de la comunidad LGBTQ+ de Budapest que asistió a la manifestación del martes, dijo que anteriormente no había sido activo en expresar su opinión sobre las medidas tomadas por el gobierno de Hungría.

Pero la ley más reciente, comentó, había sido “la gota que derramó el vaso”.

“Siento ahora por varias razones que hemos alcanzado un nivel donde, si no hay consecuencias visibles para esta (ley) por parte de la gente, podemos simplemente empezar a cavar nuestras propias tumbas”, señaló.