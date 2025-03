Gobernadora restituye donaciones al Palacio de Santa Catalina

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, informó el martes la restitución de la Fundación del Palacio de Santa Catalina, con la que se busca crear un crédito por donativos destinados a preservar el patronato de la histórica sede.

“Mira, esto no es distinto a lo que bajo Sila Calderón se llamó el patronato del Palacio de Santa Catalina, posteriormente igual bajo Luis Fortuño, bajo Alejandro García Padilla. Todos los gobernadores han tenido este proceso. Lo que hace es que una persona puede hacer donativos a este patronato y son realmente redimidos, se descuenta de lo que estas personas tienen que pagar en el Departamento de Hacienda. La diferencia es que yo sí estoy estableciendo un tope de 2.5 millones al año. Antes no tenía tope, así que podía recibir cantidades ilimitadas, ojalá fuese el caso. Pero, ¿en qué ayuda esto? Esto es un edificio del 1538, que está en el récord de lugares históricos de los Estados Unidos desde 1970, también en el registro de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y requiere mantenimiento. Las ventanas son en madera, estamos frente al mar, así que hay un elemento constante de deterioro. Este patronato que funcionó, y cuya idea original fue de la gobernadora Sila Calderón, por una enmienda técnica el pasado cuatrienio fue eliminado. Así que lo que estamos haciendo es restituyendo el mismo organismo que había sido creado desde el año 2000 y que había rendido frutos hasta el 2024”, expresó González Colón en conferencia de prensa.

“El mantenimiento de estos edificios cuesta. Y también estamos en una pelea con las agencias federales. No es común tener este tipo de edificios, muchas veces también en posterías, con la humedad, se cae, y uno tiene que volverla a atender, así que no es un mantenimiento regular. Y yo creo que para mí es un privilegio vivir en el museo, que es el Palacio Santa Catalina de la Fortaleza, y quiero que se preserve para las futuras generaciones, y en ese sentido, tener estos funcionarios que no se tenían antes, añade a esa etapa de conservación. Sí, vamos a buscar los mismos que estuvieron en el pasado. Yo creo que ahí habían personas reconocidas en ese ámbito, así que cuando hagamos la designación, estoy buscando tener la mayoría que estén disponibles para esta fundación. Es un trabajo ad honorem, no van a recibir ningún tipo de paga”, añadió.

“Vuelvo a decirles, estos son edificios históricos y yo no creo que el gusto mío o el gusto del primer caballero debe ser el elemento básico para una remodelación o mantenimiento de estructura. Debe ser uno estrictamente de mantenimiento cultural. Me acordaba el presidente del Senado que cuando ambos fuimos presidentes de los cuerpos legislativos creamos el distrito capitalino para la preservación cultural del patrimonio que es el Capitolio de Puerto Rico y sus edificios y sus áreas aledañas. Y lo hicimos con profesionales también en esa dirección. Yo creo que ciertamente cuando el PNP está en el poder buscamos preservar nuestras instituciones culturales, buscamos preservar y para que la gente las pueda disfrutar. Así que aquí estamos permitiendo con estos nombramientos y por ley, no con comités. Lo hice por orden ejecutiva, pero lo estoy poniendo en fuerza de ley para que haya transparencia y se vea lo que haya ahí. Y yo ahora mismo estoy permitiendo y se están haciendo coordinaciones para tours de todas las escuelas y del pueblo de Puerto Rico. Las puertas de la fortaleza están literalmente abiertas a estas coordinaciones y yo creo que ese disfrute es importante. La gente no sabe lo que tenemos aquí, que es el Palacio que se vive, que está en uso más antiguo de todo el hemisferio americano. Es este, 1538. Así que el uno poder trabajar en él, hay que poderlo preservar”, concluyó.