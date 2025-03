Policía aclara que operativo en Villa Palmeras fue por narcotráfico, no por asuntos migratorios

El comisionado del Negociado de la Policía, Joseph González, aclaró el lunes que no han recibido instrucciones de autoridades federales para intervenir con personas por asuntos migratorios, y que el reciente operativo en Villa Palmeras estuvo relacionado exclusivamente a una investigación por narcotráfico.

“La Policía tiene una política interna clara, establecida por la Reforma, que dispone cómo manejar estas intervenciones”, expresó González en declaraciones escritas.

El funcionario indicó que en ese caso se contactó a agencias federales únicamente para cooperación operacional, y reafirmó que la misión del negociado es garantizar la seguridad pública y respetar los derechos civiles.

En una intervención relacionada, agentes de Inteligencia de FURA diligenciaron el jueves tres órdenes de allanamiento en Barrio Obrero, Santurce, donde se ocuparon municiones, dinero, parafernalia y empaques utilizados para tráfico de drogas.

Durante ese operativo fueron arrestadas cuatro personas, entre ellas una mujer, quienes serán entrevistadas por las autoridades como parte de la investigación.

Redadas rompen imagen de Puerto Rico como santuario para inmigrantes

Se estima que 55,000 dominicanos viven en Puerto Rico, aunque algunos expertos creen que el número podría ser aún mayor. No está claro cuántos son indocumentados, aunque unos 20,000 tienen la licencia de conducir especial.

Más de 200 personas han sido arrestadas desde el 26 de enero, casi todos hombres. De los arrestados, 149 son dominicanos, según datos que ICE proporcionó a The Associated Press. Sandra Colón, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en Puerto Rico, dijo que la agencia se está enfocando en aquellos con antecedentes penales o que han recibido una sentencia final de la corte que deben abandonar el país. Pero dijo que no tenía disponible de inmediato cuántos de los arrestados tienen antecedentes penales.

Annette Martínez, directora de la ACLU de Puerto Rico, dijo que se desconoce a dónde han sido llevados los arrestados o si han sido deportados. “A nosotros nos preocupa los distintos métodos que está usando el ICE para detener”, manifestó.