Gobierno de Jenniffer González presenta planta de paneles solares que ya se había anunciado bajo la administración Pierluisi

El gobierno de Puerto Rico anunció el establecimiento de la primera planta de manufactura de paneles solares en la isla.

La empresa Great Lakes Solx, había anunciado en octubre del 2024 que tenía intenciones de establecer la primera planta de fabricación de paneles solares en la isla, específicamente en las antiguas instalaciones de Hewlett Packard para este mes de abril. Sin embargo, el anuncio se vuelve a realizar ahora bajo la nueva administración de Jenniffer González y ahora se espera que las operaciones comiencen en agosto.

“Esta planta se encuentra en el proceso de adquirir la tecnología para comenzar sus operaciones comerciales en agosto de este año. Un proyecto que va a generar 200 empleos directos en su primera fase, que ya está en plan y en fase de reclutamiento y se ha comprometido con la creación de 610 empleos proyectados en los próximos 5 años. Esto es obviamente con el compromiso económico del Gobierno de Puerto Rico, que busca expandir e incentivar mucho de estos empleos. La inversión del Gobierno de Puerto Rico en esta compañía es básicamente casi 7 millones de dólares, en las que 6 millones se van en la parte de tecnología y uno punto algo, en incentivo de creación de nuevos empleos. El rol estratégico de que en Puerto Rico se fabriquen paneles solares no solamente es para Puerto Rico y los Estados Unidos, sino también como hub de creación de paneles solares en el Caribe. Así que en una isla donde estamos apostando a nuestra diversidad energética, el tener una producción local con una inversión inicial de 64 millones de dólares no es poca cosa. Así que hoy celebramos dos cosas. Una, el que se trae una industria nueva de manufactura a Puerto Rico, no teníamos manufactura de paneles solares. Dos, utilizarla en un área donde teníamos la antigua vacante de Hewlett Packard. Así que estamos relocalizando y reposicionando muchas de estas propiedades que el Gobierno de Puerto Rico tenía en desuso”, expresó González Colón en conferencia de prensa.

La planta estará ubicada en el antiguo complejo de Hewlett-Packard en Aguadilla y se espera que comience operaciones comerciales en agosto de 2025. En su primera fase generará 200 empleos directos, aumentando a 610 en los próximos cinco años.

“El proyecto posiciona a Puerto Rico como un centro tecnológico limpio para el Caribe y Estados Unidos, y fortalece el sector de manufactura avanzada”, indicó el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard.

James Holmes, principal oficial ejecutivo de Solx, resaltó la combinación de políticas energéticas, demanda de energía solar y la calidad de la fuerza laboral local como razones clave para establecer la planta en Puerto Rico.

“Solex es la primera manufacturera de módulos solares en Puerto Rico, de propiedad y operación 100 por ciento local. Se estima que la producción y manufactura de paneles solares comenzará en el tercer trimestre del 2025, con una capacidad anual de un giga-vatio, lo que sería equivalente a 1.5 millones de módulos solares por año. La compañía planea la creación de más de 200 empleos directos en su etapa inicial y una gran cantidad de empleos indirectos consecuentemente. Solex está comprometido con el retorno de profesionales puertorriqueños, ofreciendo empleos de alta calificación y salarios competitivos. Que mejor ejemplo que hoy tenemos con nosotros a nuestro director de manufactura, Omar Ramírez, quien se unió a nosotros desde Massachusetts y hoy día reside en la ciudad de Aguadilla. Solex tiene como prioridad el suministro de módulos solares para proyectos locales, colaborando estrechamente con desarrollos de proyectos a escala para satisfacer la demanda en Puerto Rico. En estos momentos, Solex se encuentra trabajando en el desarrollo de una cadena de suministro local, alineada con la visión estratégica que presenta a Puerto Rico, con el objetivo de fortalecer tanto el crecimiento económico como la independencia energética de todos los puertorriqueños”, dijo Holmes.

Por su parte, Ella Woger-Nieves, directora ejecutiva de Invest Puerto Rico, destacó que la llegada de Solx fortalece la competitividad de la isla en cadenas de valor globales y reafirma su rol como destino para industrias limpias y sostenibles.

“Este es un ejemplo claro de la ventaja competitiva de Puerto Rico como centro de innovación para el desarrollo de energías renovables. Solx representa el tipo de inversión visionaria que fortalece nuestra economía local y nos posiciona dentro de las cadenas de valor globales de energía limpia”, expresó.

La empresa contará con incentivos estratégicos del DDEC para el desarrollo de empleos, adquisición de maquinaria avanzada y adiestramiento de personal.