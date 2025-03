Excomisionado electoral de Victoria Ciudadana renuncia a su estructura política

Olvin Valentín, Ex Comisionado ELectoral del Movimiento Victoria Ciudadana. Con los Editores. Metro PR 4 de junio de 2024

Olvin Valentín, Ex Comisionado ELectoral del Movimiento Victoria Ciudadana

El excomisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín renunció con efectividad inmediata a su posición como delegado por acumulación al Consejo Ciudadano Nacional.

Así lo hizo constar en una carta a la coordinadora general del partido, Ana Irma Rivera Lassén. La comunicación fue hecha pública por el propio abogado en sus redes sociales.

“Luego de una profunda reflexión, he tomado la decisión de presentar mi renuncia, efectiva de inmediato, a mi posición como delegado por acumulación al Consejo Ciudadano Nacional del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). Esta decisión responde al deseo de reenfocar mis esfuerzos y energías en continuar y ampliar mis proyectos profesionales y comunitarios desde donde seguiré trabajando por un mejor Puerto Rico, como siempre lo he hecho, incluso desde mucho antes de entrar en la política electoral.

Si bien ahora asumo nuevos retos, continuaré participando activamente en la discusión pública sobre los temas que impactan a nuestra sociedad, ahora exclusivamente en mi carácter personal, fomentando el debate de ideas diversas y la búsqueda de soluciones para el país”, lee parte de la carta.

El abogado, quien intentó sin éxito aspirar a una posición electiva en un proceso interno del MVC para el ciclo electoral del 2024, resumió sus pasados años en la organización política. Recientemente, Valentín había iniciado un proyecto dentro del MVC para tratar de desarrollar ideas que buscaban presentar en una asamblea. Se trató de la creación de la Red Autónoma de Innovación Política.

“Desde un principio, me involucré en la política partidista motivado por una visión clara de justicia social, equidad, desarrollo sostenible y democracia participativa; valores que me llevaron a asumir responsabilidades que nunca había considerado antes. Esa visión sigue siendo parte fundamental de lo que soy y de lo que aspiro para el país. Espero que el MVC pueda continuar ese camino fiel a sus principios éticos, su Agenda Urgente y su misión de justicia, unidad y respeto en la diversidad. Aunque hoy me muevo hacia nuevas rutas, seguiré respaldando y colaborando con todo esfuerzo genuino que promueva esas causas, desde el lugar donde sea más útil”, planteó Valentín, quien fue comisionado electoral en el ciclo de las elecciones del 2020.

La semana pasada, renunció también a MVC el excandidato a representante, Eric Rossner. En su caso, adujo a que el MVC se había movido más hacia la independencia, abandonando su enfoque inclusivo.

Hoy cierro un capítulo en mi vida, aquello que fue un día el instrumento de esperanza para PR, abandonó su propósito. pic.twitter.com/4kQSrIeAP3 — Eric Rossner (@RossnerMarrero) March 20, 2025

En el pasado ciclo electoral, MVC hizo una alianza política con el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), lo que resultó en que perdieran su franquicia electoral y los cuatro escaños legislativos que tuvieron el cuatrienio pasado. Tampoco ganaron ninguna alcaldía. Desde entonces, han surgido controversias públicas sobre cómo debería ser la colectividad a futuro y si harán alianza con el PIP u otras organizaciones políticas. Por lo pronto, su coordinadora general insiste en que el foco es en la reinscripción del partido ante la Comisión Estatal de Elecciones.

Esta mañana, en entrevista radial (Magic), la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, opinó que MVC perdió su lustre al no abrirse a otras ideologías más allá de la independencia.

