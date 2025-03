Siete muertos en ataque de drones rusos contra Kiev

Al menos siete personas murieron, incluido un niño de cinco años, después de que Rusia lanzara una andanada de drones contra diferentes regiones ucranianas durante la noche del sábado al domingo, según informaron funcionarios locales ucranianos y servicios de emergencia.

El ataque a la capital ucraniana se produjo antes de las negociaciones de alto el fuego en Arabia Saudí, en las que se espera que Ucrania y Rusia mantengan conversaciones indirectas mediadas por Estados Unidos el lunes sobre una pausa en los ataques de largo alcance dirigidos a instalaciones energéticas e infraestructura civil.

Se espera que la delegación ucraniana que se reúna con funcionarios estadounidenses en Arabia Saudí un día antes de las conversaciones indirectas, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Ucrania planea enviar equipos técnicos para discutir los detalles del alto el fuego parcial.

Hablando en “Fox News Sunday”, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, declaró que esperaba “un progreso real” en las conversaciones en Arabia Saudí el lunes, “particularmente en lo que respecta a un alto el fuego en el Mar Negro sobre los barcos entre ambos países, y a partir de eso, naturalmente, se gravitará hacia un alto el fuego total”.

Al ser preguntado sobre las preocupaciones de que el presidente ruso Vladímir Putin pueda estar mirando más allá de Ucrania y podría avanzar más en Europa, incluso si Rusia recibe territorio dentro de Ucrania ahora, Witkoff respondió que le han preguntado su opinión sobre cuáles son los motivos de Putin a gran escala.

“Simplemente he dicho que no veo que (Putin) quiera apoderarse de toda Europa. Esta es una situación muy diferente a la que había en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial no había OTAN. Tienes países que están armados allí. Le creo (a Putin) en este sentido. Y creo que los europeos también están comenzando a llegar a esa creencia. Pero, en cierto modo, no importa. Esa es una cuestión académica. ... La agenda es detener la matanza, detener la carnicería, terminemos con esto”.

Preguntado si está convencido de que Putin quiere la paz, Witkoff respondió: “Creo que él quiere la paz”.

Rusia lanzó 147 drones sobre diferentes regiones de Ucrania, según la Fuerza Aérea ucraniana. Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron 97 y otros 25 no alcanzaron sus objetivos debido a las contramedidas ucranianas. Los ataques también afectaron a las regiones de Járkiv, Sumy, Cherníhiv, Odesa y Donetsk, así como a la capital, Kiev.

Tres personas, incluido un niño de cinco años, murieron y otras 10 resultaron heridas en un ataque de drones en Kiev, informó la Administración Militar de la Ciudad.

Se escucharon prolongados sonidos de explosiones en las primeras horas de la noche mientras la alarma antiaérea sonaba durante más de cinco horas. Drones rusos y escombros de drones derribados, que volaban a altitudes más bajas para evadir las defensas antiaéreas, cayeron sobre edificios residenciales.

Dos edificios residenciales en el distrito de Dnipro se incendiaron debido a la caída de restos de drones, según el jefe de la Administración Militar de la Ciudad de Kiev, Tymur Tkachenko. Se produjo un incendio en los pisos superiores de un edificio de nueve plantas, que mató a una mujer, informó el Servicio Estatal de Emergencias.

En el distrito de Podil se registró un incendio en el piso 20 de un edificio de 25 plantas. En Holosiivskyi se produjeron incendios en un almacén y un edificio de oficinas y murió una persona, según el Servicio Estatal de Emergencias.

En otros lugares, cuatro personas murieron en ataques rusos en la región ucraniana de Donetsk, dijo el gobernador regional, Vadym Filashkin, incluidos tres fallecidos en un ataque en la ciudad ucraniana de Dobropillya en la primera línea del frente.

En una declaración en las redes sociales, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que ataques como el de Kiev eran algo cotidiano para Ucrania.

“Sólo esta semana, más de 1.580 bombas aéreas guiadas, casi 1.100 drones de ataque y 15 misiles de varios tipos fueron utilizados contra nuestro pueblo”, dijo. “Se necesitan nuevas soluciones, con nueva presión sobre Moscú para detener tanto estos ataques como esta guerra”.

También el domingo, el Ministerio ruso de Defensa dijo que había derribado 59 drones ucranianos durante la noche, incluidos 29 sobre la región de Rostov y 20 más sobre el suroeste de Astracán. En Rostov, una persona murió y un coche se incendió debido al ataque de drones ucranianos, según el gobernador temporal de la zona, Yuri Slyusar.