Papa Francisco hará su primera aparición pública antes de salir del hospital y regresar al Vaticano

ROMA (AP) — El papa Francisco hará su primera aparición pública en cinco semanas antes de ser dado de alta el domingo del hospital donde sobrevivió a un grave caso de neumonía que en dos ocasiones amenazó su vida y planteó la posibilidad de una renuncia papal o un funeral.

El pontífice de 88 años planeaba ofrecer una bendición dominical desde la suite papal en el décimo piso del hospital Gemelli de Roma. Después de despedirse del personal del hospital, regresará al Vaticano para comenzar al menos dos meses de descanso, rehabilitación y convalecencia, durante los cuales los médicos han dicho que debería abstenerse de reunirse en grandes grupos o esforzarse demasiado.

Sin embargo, el médico personal de Francisco, el doctor Luigi Carbone, dijo en una conferencia de prensa organizada apresuradamente el sábado por la noche que el papa eventualmente debería poder reanudar todas sus actividades normales siempre y cuando mantenga el progreso lento y constante que ha registrado hasta la fecha.

Su regreso a casa, después de la hospitalización más larga de su papado de 12 años y la segunda más larga en la historia papal reciente, llevó un alivio tangible al Vaticano y a los fieles católicos que han seguido con nerviosismo los 38 días de altibajos médicos y preguntándose si Francisco saldría adelante.

El papa está feliz de ir a casa

No se han hecho arreglos especiales en la Domus Santa Marta, el hotel del Vaticano junto a la basílica de San Pedro donde Francisco vive en una suite de dos habitaciones del segundo piso. Francisco tendrá acceso a oxígeno suplementario y atención médica las 24 horas según sea necesario, aunque Carbone dijo que esperaba que Francisco progresivamente necesitara cada vez menos asistencia para respirar a medida que sus pulmones se recuperen.

Aunque la infección por neumonía ha sido tratada con éxito, Francisco continuará tomando medicación oral durante bastante tiempo para tratar la infección fúngica en sus pulmones y continuará su fisioterapia respiratoria y física.

“Durante tres o cuatro días ha estado preguntando cuándo puede ir a casa, así que está muy feliz”, dijo Carbone.

Dos crisis que amenazaron su vida

El papa argentino, que tiene enfermedad pulmonar crónica y al que se le extirpó parte de un pulmón cuando era joven, fue ingresado en el hospital Gemelli el 14 de febrero después de que un episodio de bronquitis empeorara.

Los médicos primero diagnosticaron una infección compleja del tracto respiratorio de origen bacteriano, viral y fúngico y poco después, neumonía en ambos pulmones. Los análisis de sangre mostraron signos de anemia, plaquetas bajas y el inicio de una insuficiencia renal, todo lo cual se resolvió después de dos transfusiones de sangre.

Los contratiempos más serios comenzaron el 28 de febrero, cuando Francisco experimentó un ataque agudo de tos e inhaló vómito, requiriendo el uso de una máscara de ventilación mecánica no invasiva para ayudarlo a respirar. Sufrió dos crisis respiratorias más unos días después, lo que requirió que los médicos aspiraran manualmente “abundantes” cantidades de moco de sus pulmones, momento en el cual comenzó a dormir con la máscara de ventilación por la noche para ayudar a sus pulmones a eliminar la acumulación de fluidos.

Nunca fue intubado y en ningún momento perdió el conocimiento. Los médicos informaron que siempre permaneció alerta y cooperativo, aunque dicen que probablemente ha perdido un poco de peso debido a una pérdida natural de apetito.

“Sigo vivo”

El doctor Sergio Alfieri, quien coordinó el equipo médico de Francisco, recalcó que no todos los pacientes que desarrollan un caso tan grave de neumonía bilateal sobreviven, y mucho menos son dados de alta del hospital. Dijo que la vida de Francisco estuvo en riesgo dos veces, durante las dos crisis respiratorias agudas, y que el papa en ese momento comprensiblemente perdió su típico buen sentido del humor.

“Cuando estaba realmente mal, era difícil que estuviera de buen humor”, dijo Alfieri. “Pero una mañana fuimos a escuchar sus pulmones y le preguntamos cómo estaba. Cuando respondió, ‘Sigo vivo’, supimos que estaba bien y había recuperado su buen humor”.

Alfieri confirmó que Francisco todavía tenía problemas para hablar debido al daño en sus pulmones y músculos respiratorios. Pero dijo que esos problemas eran normales, especialmente en pacientes ancianos, y que su voz estaba progresando bien para volver. Predijo que eventualmente volvería a la normalidad.

En las últimas dos semanas, Francisco se ha estabilizado y ha registrado ligeras mejoras. Ya no necesita usar la máscara de respiración por la noche y está reduciendo su dependencia de altos flujos de oxígeno suplementario durante el día.

No hay citas confirmadas por ahora

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, se negó a confirmar cualquier evento próximo, incluida una audiencia programada para el 8 de abril con el rey Carlos III o la participación de Francisco en los servicios de Pascua a fin de mes. Pero Carbone dijo que esperaba que Francisco pudiera estar lo suficientemente bien como para viajar a Turquía a finales de mayo para participar en un importante aniversario ecuménico.

Francisco también regresa al Vaticano en medio de un Año Santo, una celebración que ocurre cada cuarto de siglo y que se espera atraiga a más de 30 millones de peregrinos a Roma este año. El papa ya se ha perdido varias audiencias del Jubileo y presumiblemente faltará a varias más, pero los funcionarios del Vaticano dicen que su ausencia no ha impactado significativamente en el número de peregrinos esperados.

Francisco publicó un mensaje de voz agradeciendo a las personas por sus oraciones el 6 de marzo y el Vaticano distribuyó una foto de él el 16 de marzo. Pero la bendición del domingo es su primera aparición en vivo desde que fue ingresado.

Sólo san Juan Pablo II registró una hospitalización más larga en 1981, cuando pasó 55 días en el hospital Gemelli para una cirugía menor y luego permaneció allí para tratar una infección.

