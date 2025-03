“Eres una porquería”: Padre de mujer arrestada a policía que la inmovilizó con ‘taser’

Luego de que un video donde se evidencia una intervención contra una ciudadana por parte de la policía por un boleto de estacionamiento y la situación se salió de control al punto que un oficial de la policía utilizó una pistola taser en contra de la ciudadana, las reacciones han sido múltiples en las redes sociales.

Uno de los que denunció el actor del policía fue el propio padre de la perjudicada, identificada como Aneysha Crespo. Se trata de Víctor Crespo quien en una entrevista con el noticiero local Noticentro de Wapa TV, catalogó como “una porquería” al oficial del orden público que realizó el arresto contra su hija.

“Ella ya estaba esposada no sé porqué él tiene que tomar acción de meterle el taser, ya ella está arrestada”, expresó Crespo.

“Lo que hiciste es algo inhumano, dándole electricidad a una persona que ya tienes arrestada, si tú no sirves para policía, quítate brother de verdad, de corazón como padre que ayer se me fueron las lágrimas por tu culpa, eres una porquería, perdonen público, pero este oficial no sirve”, añadió.

Por su parte, la organización Kilómetro 0 que se ha encargado de fiscalizar las acciones de la Policía de Puerto Rico, denunció que desde hace un tiempo la uniformada utiliza la pistola taser como “instrumento de tortura”.

“Hace años estamos denunciando que la Policía de Puerto Rico abusa del Taser. Este es un instrumento de tortura y ellos lo usan frívolamente como si no provocara dolor extremo y no fuera un arma potencialmente letal. No lo decimos nosotros, lo dicen los datos de uso de fuerza de la propia Policía, a los que tenemos acceso por vía de un litigio que ganamos hace unos años.Este es otro de muchos abusos cotidianos de policías violentos contra quienes NO se toman siquiera medidas disciplinarias administrativas, mucho menos criminales. En este caso, podemos evidenciarlo porque la ciudadanía ejerció su poder valientemente y grabó la intervención”, lee la publicación.

El video que circula en las redes sociales, muestra los hechos ocurridos en la tarde del viernes en el estacionamiento de un restaurante de comida asiática en Puerto Nuevo. Según se ha reportado, la intervención de las autoridades se dio por uso indebido de un estacionamiento.

Sin embargo, la situación se salió de control luego de que la ciudadana rompiera el boleto y se lo tirara en el rostro al agente de la policía. Posteriormente, este la arresta y la inmoviliza en varias ocasiones con el taser.

En horas de la noche del sábado, Crespo, fue llevada al Tribunal de Bayamón para la radicación de cargos en su contra.