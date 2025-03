Carteros realizan manifestación frente al Capitolio

Los empleados del correo en Puerto Rico se manifestaron a las afueras del Capitolio tras una decisión del presidente de Estados Unidos Donald Trump para privatizar el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS),

La determinación que forma parte de los recortes de la administración de Trump ha generado preocupación entre los trabajadores postales y sus defensores quienes advierten que dicha medida podría poner en peligro tanto los empleos del servicio postal sino que los sectores y comunidades vulnerables.

PUBLICIDAD

“El correo es una agencia de servicio, no es una agencia para hacer ganancias, so los que van a pagar son los pobres. La gente que vive en las montañas, no van a recibir sus ayudas, sus medicamentos, eso es lo que le puede suceder”, sostuvo Ramón Rosa, empleado del correo postal en Puerto Rico, en entrevista con Noticentro (Wapa).

Los empleados afirman que no se trata de una lucha contra la gerencia postal sino de la intención de Trump de vender la agencia a una empresa privada. El cambio potencial fundamental radica en que hay un puñado de multimillonarios que desean tomar entidades públicas y fondos públicos para transferirlos al sector privado y fondos privados.

“Lo más que se va a afectar en Puerto Rico van a ser las rutas rurales que en esas rutas rurales tenemos muchos veteranos y nosotros como correo entregamos esas importantes medicinas hacia nuestros veteranos, que somos al menos 73,000 a nivel nacional, que se van a ver afectados porque sus medicamentos no les van a poder llegar”, aseguró Christopher Cotto, empleado de USPS.

Se anticipa que haya un recorte de unos 10,000 empleados en USPS, iniciando con una jubilación anticipada voluntaria. Estas nuevas normas se traducirían a un ahorro de unos 3,500 millones en gastos operacionales para el gobierno estadounidense.

Durante la ceremonia de juramentación del Secretario de Comercio, Trump criticó al servicio postal, afirmando que “Ha sido una gran pérdida para este país; han perdido enormes cantidades de dinero”.

De igual manera, el llamado a la privatización ha dado lugar a más de 260 manifestaciones en Estados Unidos, con el objetivo de preservar el USPS.