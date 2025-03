Organización Kilómetro 0 denuncia uso del ‘taser’ como “instrumento de tortura”

La organización Kilómetro 0 denunció el uso de un “taser” por parte de un agente de la Policía de Puerto Rico, en un incidente donde una mujer fue arrestada y neutralizada, acto que catalogaron como un “instrumento de tortura”.

Los hechos ocurrieron en la zona de Puerto Nuevo, en el municipio de San Juan.

La organización sin fines de lucro, la cual aboga para que “el Estado proteja la vida humana, las libertades y la dignidad en la búsqueda de la seguridad pública, para una sociedad más equitativa, democrática y justa”, según su página web, hizo la denuncia a través de su red social de Instagram.

“Hace años estamos denunciando que la Policía de Puerto Rico abusa del Taser. Este es un instrumento de tortura y ellos lo usan frívolamente como si no provocara dolor extremo y no fuera un arma potencialmente letal. No lo decimos nosotros, lo dicen los datos de uso de fuerza de la propia Policía, a los que tenemos acceso por vía de un litigio que ganamos hace unos años.Este es otro de muchos abusos cotidianos de policías violentos contra quienes NO se toman siquiera medidas disciplinarias administrativas, mucho menos criminales. En este caso, podemos evidenciarlo porque la ciudadanía ejerció su poder valientemente y grabó la intervención”, lee la publicación.

El video que circula en redes sociales mostró el altercado entre el agente y la mujer.

En el material audiovisual se observa a un agente policial emitiendo un boleto, mientras varias mujeres le reclamaban que se encontraban consumiendo en el establecimiento, por lo que alegaban que el estacionamiento estaba siendo utilizado legítimamente.

Durante el intercambio, una de las mujeres entró a su vehículo, momento en el que el agente le apuntó con un taser e informó que estaba bajo arresto. “Esto es una injusticia”, gritó la mujer desde el interior del vehículo.

La situación escaló rápidamente, y el agente procedió a disparar el taser en varias ocasiones, incluso mientras la mujer ya se encontraba esposada. “¡Abusador, bendito!”, le gritaban al policía.

Posteriormente de pie, la mujer continuó manifestando que no había cometido ninguna falta, mientras los agentes le pedían que se calmara.

Ante el incidente, el comisionado Negociado de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, expresó que “la policía toma con mucha seriedad cualquier alegación sobre el uso excesivo de fuera o violaciones a derechos civiles” y que “cada intervención debe realizarse dentro del marco de la ley y respetando la dignidad de todos”.

Asimismo indicó que: “Se está llevando a cabo una investigación administrativa sobre los hechos que han circulado en redes sociales, como corresponde. Este proceso nos permitirá evaluar con detenimiento lo ocurrido y tomar las acciones que correspondan”.

“Respetando ese proceso, y tal como establecen los protocolos de la Policía, no vamos a emitir comentarios adicionales sobre este asunto, toda vez que, como comisionado, recae sobre mí la responsabilidad de tomar cualquier determinación final, a base de los resultados de la investigación”, concluyó.