Gobernadora: “Mi función es proteger el pueblo, no es proteger ningún nominado”

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, respondió si retiraría el nombramiento del designado secretario del Departamento de Salud (DS), Víctor Ramos, de llegarle evidencia sobre su supuesto mal manejo al mando del Colegio de Médicos Cirujanos.

“Yo tengo que velar los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y tengo que evaluar todo lo que se me da. (...) Mi función es proteger el pueblo de Puerto Rico, no es proteger ningún nominado”, expresó en entrevista con la periodista Milly Méndez.

González Colón solicitó el lunes al Senado que realice las vistas públicas sobre el nombramiento de Ramos como secretario del DS.

“Vamos a esperar que el senado de Puerto Rico haga la vista y ahí tendrán toda la oportunidad para contestar esa y todas las preguntas sobre ese tema. El permitir ahora que el secretario, que todavía no ha tenido su vista de confirmación, esté aquí contestando preguntas inteligentes, oportunas, yo creo que es importante esperar a la vista en ese momento”, dijo la gobernadora en una conferencia de prensa en la que participó Ramos Otero en la cual ella contestó las preguntas que iban dirigidas al designado.

Sobre la exigencia de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) de que se retire el nombramiento de Ramos, la gobernadorasostuvo que se le debe permitir al designado contestar las preguntas en una vista pública.

“Yo creo que habla de que ni siquiera den el espacio a que se contesten preguntas en una vista. Lo que uno debería esperar de un senador de minoría es tener el foro en una vista pública y hacer todas las preguntas, pero no quieren ni siquiera que el secretario tenga esa oportunidad. Yo no voy a retirar nombramientos y mucho menos porque me lo pida un alcalde, ahora senador, que quebró el municipio de Villalba”, sostuvo.

Además, le exigió al presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, que presente la evidencia que alega tener contra Ramos Otero sobre supuestos manejos durante su presidencia de la entidad.

“Lleva dos semanas hablando de esto, y ya está bueno de estar calumniando y difamando, que presente lo que tenga que presentar, pero a mí me parece muy importante resaltar que miembros de esa junta de gobierno en el colegio de médicos, públicamente hablen de cómo se gastaron, a dónde se destinaron, qué procesos siguieron, inclusive le echaron la responsabilidad a él. Así que yo creo que todo esto va a quedar en nada, una vez haya la vista pública en el Senado, donde estas y otras preguntas se hagan por los senadores ante el nombramiento del doctor Víctor Ramos”, mencionó.

Sobre la reunión extraordinaria que celebrará el Colegio de Médicos y Cirujanos para presentar la supuesta evidencia contra Ramos Otero, la gobernadora insistió que precisamente eso debió haberse hecho hace tiempo.

“Qué bueno, yo creo que eso es lo debió haber ocurrido. “Que presente la evidencia, que radique en Justicia, que radique donde tiene que radicar. Hace dos semanas venía diciendo que estaba siendo investigado por los federales, falso. Después dijo que estaba en unos referidos a nivel federal, falso. Después dijo que tenía acusaciones federales con el doctor Ramos, falso. Y yo creo que ya está bueno que profesionales, o en este caso un médico, se presten para eso, que haga los señalamientos que tenga que hacer, pero que presente los documentos, lleva dos semanas. Que van a hacer la reunión el miércoles, filete, qué bueno”, contestó.

En una conferencia de prensa celebrada el domingo el extesorero del Colegio de Médicos y Cirujanos, e inversionista del abortado plan médico de la institución, Roberto Pérez Nieves, responsabilizó directamente a Carlos Díaz Vélez de la situación con dicho plan y sostuvo que el dinero que inicialmente se recaudó para el proyecto se gastó en procesos administrativos y de oficina.

Por su parte, el comisionado residente en Washington y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández Rivera, sugirió que se retire el nombramiento del designado secretario del DS.

Hernández Rivera, expresó durante la inauguración de su oficina local en Caguas, que la legislatura no debe confirmar el nombramiento de Ramos.

“Si hay tanta irregularidad en torno a la administración del Colegio de Médicos, no debe ser confirmado, pues no administraría bien el propio Departamento de Salud, si administró mal el Colegio de Médicos como la prensa ha revelado. Cómo podemos pretender que administre bien el Departamento de Salud”, expresó.