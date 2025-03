Exsecretario de Hacienda opina Puerto Rico opta por la ineficiencia antes de aceptar cambios

El Secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, ofrece conferencia de prensa, informando al publico ,sobre la fiscalización de comerciantes y de personas que no radican planillas, teniendo ingresos. Hacienda. San Juan. metro PR 19 de octubre de 2023

En el marco de un conversatorio sobre el Impuesto Mínimo Global (IMG), el exsecretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés cuestionó que en Puerto Rico se pretenda mantener la misma infraestructura física y social que se tuvo cuando había mayor población.

Parés planteó la necesidad de sostener conversaciones incómodas para la toma de decisiones que puedan encaminar a Puerto Rico a la ruta de la competitividad.

PUBLICIDAD

“El gobierno trata de operar en un aparato del Estado, un sistema de salud casi inalterado, con la misma cantidad de facilidades físicas alrededor de la isla cuando hay 1 millón de personas menos que hace 20 años. ¿Esto tiene sentido práctico? ¿Hace sentido? Que se vaya casi una cuarta de la población de Puerto Rico y que tratemos de mantener la infraestructura igualita como la teníamos cuando le servía, bien o mal, a las personas en Puerto Rico. Creo que debe comenzar y desearía ver esa política respondiendo, informando y tomando decisiones en esa dirección. El atemperar las políticas públicas a una realidad de un Puerto Rico que tiene casi un millón de personas menos que hace unas décadas atrás”, dijo el contador público autorizado.

Sus expresiones surgieron durante el foro “Impuesto Mínimo Global: Su relación con la administración pública y su impacto en Puerto Rico”. Parés fue uno de los panelistas junto con la doctora Eileen Segarra Alméstica, catedrática del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

En su turno, el exsecretario de Hacienda fue enfático que para Puerto Rico “sería económicamente devastador que se implemente el impuesto mínimo global”. El ahora socio de una firma privada sostuvo que los beneficios contributivos son el atractivo de Puerto Rico para diferenciarse en la competencia mundial por líneas de negocios. “Es un golpe de un plumazo que se perdió esa competitividad para fines competitivos, no importa si opera en Puerto Rico o en Irlanda o en Estados Unidos va a pagar un 15%”, opinó. Agregó que va a ser difícil traer nuevas líneas de negocios e incluso mantener las existentes.

Fue en ese punto, que Parés aprovechó para hablar de aprender de lecciones y reevaluar el gasto público en distintos programas de gobierno. Aprovechar la oportunidad de cortar un poco con esas lecciones contributivas. Tiene que empezar con el gobierno, ser mucho más responsable a la hora de determinar cuántos fondos públicos más utilizamos en sus programas de gobierno.

El contable trajo su experiencia en la industria de los hospitales.

PUBLICIDAD

“Dediqué mucha energía para entender qué era lo que estaba viviendo mi patrono en la demanda de servicios de salud, y llegué a la conclusión que en Puerto Rico no entendemos con la claridad que se necesita, las repercusiones sociales y económicas que ha tenido la reducción en densidad poblacional. Pretender tener la misma cantidad de escuelas, pretender tener la misma cantidad de hospitales, pretender tener la misma cantidad de infraestructura en Puerto Rico, aunque sea ineficiente, aunque se esté cayendo en cantos… Oye, qué deseo se tiene de querer tener un hospital quebrado a dos cuadras de mi hogar. Que obsesión de querer mantener en miseria la infraestructura que se tenía cuando se tiene un millón de personas menos en la isla”, dramatizó.

Así mismo, el exsecretario de Hacienda se cuestionó la cantidad de empleados públicos, así como la distribución de sus funciones para maximizar la operabilidad del gobierno.

En su exposición desde un aula del Recinto de Río Piedras de la UPR, Parés también trajo el tamaño del sistema universitario del Estado.

“Lo voy a poner aquí, lo voy a decir en el mismo sitio UPR, sistema que adoro muchísimo... ¿Realmente podemos cubrir 11 recintos? No sé la respuesta, pero desearía que hubiera esa discusión. Si queremos hablar de eficiencia, hay que tener unas conversaciones bien incómodas. Si ameritamos tener hospitales en las habitaciones de las casas, si amerita tener la cantidad de escuelas que tenemos hoy, la cantidad de recintos que tenemos hoy, la cantidad de empleados públicos que tenemos hoy, el alcance de sus servicios, esa distribución porque no podemos tener una verdadera conversación holística de eficiencia, si no estamos dispuestos a ceder las partes que son ineficientes, que nos permitan poder liberar un poco ese presupuesto del fondo general”, cuestionó.

A juicio del exsecretario de Hacienda es “lamentable y desafortunado” que casi el 80% de los impuestos que van al Fondo General se van en el pago nómina.

“No tener esas conversaciones y que los políticos no lo toquen. Es uno de mis grandes dolores, porque sé que básicamente lo que sentencia a la miseria”, concluyó.