Neoyorquinos hacen filas para recibir huevos gratis

NUEVA YORK (AP) — Cientos de personas hicieron fila el viernes por la mañana en tres lugares de la ciudad de Nueva York, algunas por más de una hora, para tener la oportunidad de recibir uno de los productos más codiciados del país: una docena de huevos gratis.

Las personas esperaron pacientemente afuera de un restaurante en Harlem, en un clima frío y ventoso, a que les entregaran un cartón con 12 huevos. Menos de 10 minutos después, los 100 cartones se habían agotado, dejando a muchos con las manos vacías.

PUBLICIDAD

“Escuché en las noticias que iban a dar alrededor de, como, 1,500 huevos, o algo así. Y sólo vine porque necesitaba algunos huevos, y luego estoy esperando aquí en la fila, y no veo nada”, comentó Jackeline Tejava, quien estaba en una fila que se extendía alrededor de la cuadra. ”Dicen que los huevos se han acabado, pero no ha habido ni siquiera más de 20 personas, así que no sé qué pasó”.

Los precios de los huevos alcanzaron un récord máximo el mes pasado debido a que Estados Unidos enfrenta un brote de gripe aviar, lo que ha obligado a las granjas a sacrificar más de 168 millones de aves desde 2022.

Encontrar huevos en los estantes de las tiendas de la ciudad de Nueva York puede ser una cuestión de suerte. Y cuando hay, pueden ser costosos.

El evento de distribución del viernes fue organizado por FarmerJawn, una granja de 52 hectáreas (128 acres) en Pensilvania que se enfoca en proporcionar alimentos orgánicos a comunidades desatendidas. FarmerJawn realizó otros eventos para regalar huevos el viernes en Brooklyn y Queens. El grupo también repartió cartones gratis en Nueva York el mes pasado.

“Estamos repartiendo huevos porque, como productores de alimentos, creemos que es nuestra responsabilidad apoyar a las comunidades que nos apoyan”, dijo el grupo en un comunicado. Se asociaron con una carnicería local y una granja del norte del estado de Nueva York para organizar los eventos del viernes.

PUBLICIDAD

“La comida es medicina, y todos, en especial la frecuentemente olvidada clase media, merecen tener acceso a ella”, señaló FarmerJawn.

Otras organizaciones, incluidas iglesias, han repartido huevo gratis recientemente en Nueva York y otras partes del país, como Las Vegas, Chicago, Filadelfia y el condado de Richland, en Carolina del Sur.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos espera que los precios de los huevos aumenten 41% este año en comparación con el promedio del año pasado de 3,17 dólares por docena. Una docena de huevos en la ciudad de Nueva York puede costar a menudo el doble o el triple de esa cantidad, dependiendo de la tienda.

Marion Johnson, quien esperó más de dos horas en la distribución de Harlem pero no consiguió un cartón gratis, comentó que no puede permitirse comprar huevos.

“Son muy caros”, expresó. “Esto no es justo... Saben que todos van a estar en la fila así”.