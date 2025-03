Gobernadora sobre auditorías Colegio de Médicos: “Pagas lo que quieres que te informen”

Según la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, las auditorías revelan los resultados que quieren las personas que las pagan.

Esto en referencia a las autorías hechas por el Colegio de Médicos y Cirujanos sobre el uso de fondos federales y el manejo de las finanzas de la entidad bajo la presidencia de Víctor Ramos Otero y presentadas por Carlos Díaz Vélez.

“Auditorías que financió y fueron confeccionadas a imagen de lo que se contrató, ¿verdad? La persona que dirige el colegio ahora mandó a hacer esas auditorías, porque, bueno, una la mandó a pagar y se terminó de confeccionar bajo el nuevo término”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

Al preguntarle si entendía que la auditoría estaba amañada, contestó: “Yo quiero verlo, yo quiero verlo, lo que me parece es que claro, si una persona paga por una auditoría, pues tú pagas lo que tú quieres que te informen. Pero, pues, yo voy a esperar que me entreguen los documentos, y si hay que hacer una revelación, la hago, pero no creo en, ¿cuánto tiempo llevamos en esta discusión pública? ¿Cómo dos semanas, tres semanas, un mes? ¿Y ahora es que dicen que van a sacar documentos? Es como es todas las semanas, todos los días es lo mismo y yo creo que no tiene que ser serio, ¿si los documentos estaban desde el día uno, porque no los entregaron?”.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz anunció que el próximo jueves se constituirán en Comisión Total para interrogar en la mañana a Carlos Díaz Vélez, y en la tarde, a Víctor Ramos Otero, designado secretario de Salud.