Dos hombres escaparon de centro de detención de inmigrantes de Denver, al parecer durante un apagón

DENVER (AP) — Dos hombres escaparon de un centro de detención de inmigrantes en el área metropolitana de Denver aparentemente después de que las puertas traseras se abrieran durante un apagón, informó la policía.

A pesar de las declaraciones de los funcionarios de inmigración, la policía de Aurora dijo que no fueron notificados hasta el miércoles temprano, aproximadamente dos horas después de que se descubriera que los hombres no se encontraban la instalación, lo cual, según ellos, fue demasiado tarde para ayudar.

En un comunicado enviado a The Associated Press el jueves, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijo que los hombres, que anteriormente habían estado detenidos en cárceles de Colorado por cargos no especificados, seguían prófugos y se estaba llevando a cabo una búsqueda. También afirmó que las autoridades policiales fueron notificadas de inmediato sobre la fuga, pero se negaron a ayudar en la búsqueda.

Funcionarios federales y legisladores republicanos han criticado lo que a menudo se conoce como políticas de santuario en lugares como Denver, que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. Colorado también tiene leyes estatales que restringen la cooperación. Sin embargo, la policía de Aurora dijo que tienen un acuerdo con el Grupo GEO, la empresa privada que administra el centro de detención, para ayudar en las fugas, pero sólo cuando son notificados dentro de los 15 minutos posteriores a un escape.

Un empleado de la instalación llamó al número de emergencias 911 para reportar una posible fuga alrededor de las 2:30 de la madrugada del miércoles, pero no proporcionó suficientes detalles, lo que llevó a un comandante de policía a llamar de nuevo para obtener más información, señaló la policía de Aurora en una cronología basada en sus registros e información obtenida del Grupo GEO. Dado que luego se determinó que se creía que la fuga había ocurrido alrededor de las 10 de la noche del martes, no se envió un agente a la instalación para dar seguimiento sino hasta alrededor de las 5 de la mañana del miércoles, según la cronología.

Un administrador asistente le dijo al agente que se dieron cuenta de que los hombres —uno procedente de México y otro de Venezuela— no estaban en el lugar durante un conteo de emergencia realizado debido al apagón, según el informe del agente. El personal cree que escaparon a través de puertas que conducen a un campo de fútbol, señaló.

"Para que podamos responder de manera efectiva y ayudar a nuestros socios federales con las llamadas de servicio, necesitamos recibir información oportuna y precisa. Lamentablemente, eso no sucedió, como lo demuestran los hechos de este incidente", dijo el jefe de policía de Aurora, Todd Chamberlain, en un comunicado.

Chamberlain ha expresado su disposición a trabajar con el ICE, que ayudó en la investigación del departamento sobre un violento secuestro y asalto en diciembre que se cree involucró a miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.

Mientras tanto, el estado emitió un aviso a los departamentos policiales para "estar atentos" a los hombres, pero el ICE no pidió ninguna otra ayuda, dijo en un comunicado Ally Sullivan, portavoz del gobernador demócrata Jared Polis.

"Seguimos instando al ICE a ser transparente con el estado y el público sobre este incidente a medida que se desarrolla, incluyendo si alguno de los fugitivos representa un peligro para el público", comentó Sullivan.

Un portavoz del ICE no respondió de inmediato a una solicitud de detalles sobre la búsqueda ni a comentar sobre el relato de la policía sobre lo sucedido.

El Grupo GEO, con sede en Florida, dijo que el apagón pudo haber dañado partes del sistema de seguridad de la instalación, permitiendo que los detenidos eludieran la seguridad y escalaran una cerca perimetral.

"Estamos trabajando urgentemente para asegurar que se implementen todas las acciones correctivas necesarias para prevenir que tales incidentes se repitan", dijo un portavoz en un comunicado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.