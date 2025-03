¿Apoyan que la Procuraduría de las Mujeres se convierta en un espacio de “empoderamiento”?

La licenciada, Mariana Iriarte Mastronardo, reaccionó este jueves a las expresiones de la gobernadora, Jenniffer González Colón, quien aseguró que su enfoque con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) es que “no se concentre exclusivamente” en asuntos relacionados a los de “delitos contra la mujer”.

“A mí lo que me preocupa de esta visión del emprendimiento y esta creencia del desarrollo de oportunidades es que no atiende las desigualdades estructurales que permiten que las mujeres seamos mucho más vulnerables a estar en una situación de violencia”, comenzó diciendo la activista feminista abolicionista en entrevista con Metro al Mediodía.

Continuó: “Por ejemplo, viéndolo desde la manera colectiva, no creo que se trate de que las mujeres se vuelvan sus propias jefas en proyectos de emprendimiento que les toman 20 horas de las 24 horas del día que hay para poder pagar la renta, sino se hablaría de cómo desarrollar vivienda accesible y asequible, servicios de salud, redes de cuidado, redes de capacitación, salarios dignos, cómo trabajar con las causas estructurales de la violencia, qué programas existen fuera del sistema criminal para atender la violencia contra las mujeres".

La abogada afirmó que existe un “desfase” en cómo se percibe la violencia contra las mujeres y la promoción de los derechos de las mujeres.

“No pienso que sea una cuestión de desarrollar emprendedoras, es de mejorar la calidad a nivel estructural de vida de las mujeres”, sostuvo.

Ayer la mandataria nominó a Astrid Piñeiro Vázquez como procuradora de las Mujeres. En la conferencia de prensa, puntualizó que su meta es “empoderar” a los mujeres puertorriqueñas a través de la agencia.

“Astrid, como ustedes conocerán, funge hoy como directora de ODSEC (Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario), que fue confirmada por el Senado para el cargo de la oficina de Fideicomiso de Comunidades Especiales y Desarrollo Económico. Sin embargo, le pedí que, conociendo su desarrollo, la manera en la que interactúa para atender las causas de la mujer. Y las causas de la mujer no son exclusivamente violencia doméstica. Las causas de la mujer no son exclusivamente cosas penales”, expresó González Colón.

“Las causas de la mujer significan autogestión. Las causas de la mujer significan independencia financiera. Significan oportunidades laborales. Significan el ser un familiar. Significa también el cúmulo de actividades que giran en torno a la vida de las mujeres. Y yo quiero que esta oficina de la Procuraduría de la Mujer atienda de manera holística, cabal, todas y cada una de estas áreas y que no se convierta exclusivamente en un asunto de delitos contra la mujer. Vamos a empoderar las mujeres en Puerto Rico con una procuradora que tenga eso en mente”, agregó.

Piñeiro fue sustituida por Roberto Lefranc Fortuño, quien fue uno de los cabilderos/delegados de la estadidad. Ahora, deberá enfrentarse al Senado de Puerto Rico para ser confirmada al nuevo puesto.

La profesora declaró que tanto ella como otras activistas, incluyendo los grupos feministas, desconocen sobre la figura de Piñeiro Vázquez y la gestión que haya realizado a favor de las mujeres.

“Para mí es una persona que no conozco. No quiere decir que no haya participado de algo, que uno tenga que conocer a todo el mundo, pero en estos espacios de abogar por los derechos de las mujeres usualmente conocemos la trayectoria de las personas que son nominadas”, aclaró.

Adicional, confesó que no confía en el proceso de vistas públicas que llevará a cabo el cuerpo legislativo porque, aunque le den espacio a los grupos que defienden activamente los derechos de las mujeres, eso no significa que “se va a tomar en consideración sus voces”.

“Hemos visto que, durante los últimos años, y yo me atrevería a decir desde que salió Tati Fernós (María Dolores Fernós) de la Procuraduría, que en paz descanse, que inicialmente era una oficina pensada para fiscalizar la gestión del Gobierno en relación a los derechos de las mujeres, (ahora) se ha convertido en un batón político. Lo vemos consistentemente en términos de cómo se pelean ese nombramiento porque es un nombramiento a término también”, afirmó Iriarte Mastronardo.