Héctor Ferrer a Jenniffer González: “Si no hay nada que esconder, ¿por qué molestarse?"

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, respondió este miércoles a la gobernadora, Jenniffer González Colón, luego de que tildara como un “chisme” la solicitud que le hizo de divulgar los salarios de los secretarios de Estado y de la Gobernación, Verónica Ferraiuoli y Francisco Domenech, respectivamente.

“A la gobernadora cuando le incomodan las preguntas siempre se molesta, pero gobernadora, esto no es un chisme, esto es dinero público y si no hay nada que esconder, ¿por qué molestarse? Esto es información que el país debe conocer, que debe tener y, la verdad del caso, es que aquí se está realizando una concentración de poder en un matrimonio que nunca antes se había visto. Esto puede representar conflictos de intereses, nepotismo, que la Oficina de Ética Gubernamental no ha querido investigar", afirmó en entrevista con “Metro al Mediodía”.

Ferraiuoli también es la directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones. Mientras, Domenech además funge como director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

Según el legislador, la Autoridad del Distrito de Convenciones aumentó el salario que ostenta Ferraiuoli de $135 mil dólares a $185 mil. Detalló que uno de los miembros de la Junta de Gobierno es Domenech por su rol en AAFAF.

“La pregunta es, ¿Francisco Doménech participó de esa reunión? ¿Francisco Doménech se inhibió de esa toma de decisión o participó un subalterno? Que se publique la minuta“, cuestionó el popular.

“Es bien importante señalar que no tan solamente está cobrando el salario de la Autoridad del Distrito de Convenciones, hay que ver si está cobrando un diferencial o la totalidad del salario de la secretaría de Estado, al igual que Francisco Doménech, que no conocemos ningún tipo de información en estos momentos”, agregó.

Ayer, martes, Ferrer Santiago le pidió González Colón a través de una carta que comparta los detalles de los sueldos del matrimonio.

En respuesta a ello, la mandataria tildó como un “chisme” la petición asegurando que esta información es pública pese a que no reveló cuánto ganan los funcionarios.

